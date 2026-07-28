El Supremo italiano rechaza el último recurso de Juana Rivas, que acudirá a tribunales internacionales para luchar por la custodia de su hijo

El Tribunal Supremo de Casación de Italia ha rechazado el último recurso presentado por Juana Rivas contra la resolución que dio la custodia de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, que convive con el pequeño en Carloforte.

El alto tribunal ha ratificado que la custodia la tenga el progenitor, que está siendo juzgado en el país alpino por presunto maltrato físico y psicológico a los hijos que tiene en común con Juana Rivas

Respuesta del equipo jurídico de Juana Rivas

Su equipo jurídico ha lamentado a través de un comunicado la postura de la justicia italiana tras haber "instado todos los recursos posibles" para evitar lo que a su juicio "es una barbaridad", que un niño tenga que "convivir y depender de su padre, sentado en el banquillo por maltratarle".

Lamentan que la Corte de Casación italiana haya rechazado su último recurso para "evitar esta terrible situación". A su juicio, creen que se trata de "una nueva incoherencia en este largo proceso, en el que se están violando derechos fundamentales de la infancia"

Acudirán a los tribunales internacionales

Su intención es acudir a tribunales internacionales para que examinen la respuesta que los tribunales italianos y españoles, civiles y penales, están dando a un caso que comenzó hace más de diez años.

Lamentan la "lentitud insoportable" en un caso "tan grave" como el juicio abierto contra Arcuri en el Tribunal Penal de Cagliari por presunto maltrato, que comenzó en septiembre del año pasado, y que, según estiman, no va a finalizar antes de que termine este año, pues ya hay sesiones programadas hasta el mes de diciembre.

Juana Rivas alega que no ha podido comunicarse con su hijo menor desde que el pasado 25 de julio, este, regresara con su padre.

Juana Rivas denuncia no recibir información

Denuncia que Arcuri no le proporciona información de lo que le ha ocurrido al menor y, ante sus "insistentes llamadas", responde con que "el niño está muy bien".

También, afirma que ha puesto este asunto en conocimiento de las autoridades italianas y que hay "sólo prevista una audiencia para el 19 de agosto, ante el juzgado civil de Cagliari".

En este contexto ha censurado que "frente a la rapidez" con la que se tramitan todas las cuestiones judiciales contra ella "los procesos contra Francesco Arcuri se eternizan".

Fuentes judiciales han señalado a Europa Press que el juzgado ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que informen sobre su posicionamiento, ya sea el archivo o la continuación de la causa contra la madre de Maracena, por lo que no se esperan novedades al respecto de este caso hasta, al menos, mediados de septiembre.

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