Vídeo: Salva a un bañista en apuros con un flotador y una cuerda

Es una imagen que desgraciadamente se repite cada verano, turistas en apuros en el mar y socorristas salvándoles la vida. Pero en este caso, el que ayuda a salvar a un bañista no es un profesional del rescate en agua, ni va equipado con su salvavidas habitual, ni está formado para esta actividad específica.

Ha ocurrido este lunes en Puerto de la Cruz, en la zona conocida como “El Penitente”, allí un joven de unos 25 años se lanzó al mar desde una roca, mientras que su pareja prefirió quedarse en tierra, todavía era demasiado pronto para bañarse, pensó. Después del chapuzón quiso salir del agua y fue cuando empezaron los problemas porque no podía alcanzar tierra. Trató de llegar a las escaleras de acceso que hay en el lugar pero le fue imposible. En ese momento su pareja empezó a pedir socorro, con la suerte de que en ese lugar se encuentra la comisaría de la policía local de la ciudad de Puerto de la Cruz. Dos agentes municipales acudieron al lugar con un particular equipamiento indicado para estos casos. A priori podría parecer un flotador de niños atado a una cuerda. Aunque nada más lejos de la realidad. Se trata de un dispositivo pequeño pero muy eficaz, es lo que se conoce como OneUp, un salvavidas portátil, ligero y autoinflable que se activa de manera automática al entrar en contacto con el agua. Aparentemente es un pequeño flotador con una cuerda atada lo que permite que cualquier persona lo pueda lanzar y ayudar a una distancia segura a quien esté en apuros en el agua. Este salvavidas inteligente fue ideado precisamente por un grupo de jóvenes canarios.

Le lanzaron el dispositivo al joven en apuros que tuvo serias dificultades para poder sujetarse, mientras los agentes le daban indicaciones desde tierra. Se encontraba en una zona muy rocosa y donde no había ningún punto donde poder agarrarse para salir del agua. Finalmente y gracias al apoyo de los socorristas de la playa pudieron sacarlo por las escaleras.

El hombre fue rescatado del agua consciente pero debido al nerviosismo había entrado rápidamente en distrés respiratorio, lo que supone dificultades para respirar debido a que los alvéolos de los pulmones se llenan de líquido y provoca falta de oxígeno en la sangre.

En el rescate intervinieron también sanitarios del Servicio de Urgencias Canaria que trasladaron a la víctima a un centro de atención médica.

Aunque en el día de ayer no había avisos de la AEMET por mal estado de la mar, la zona donde ocurrieron los hechos tiene muchas corrientes y estaba colocada la bandera roja que prohíbe el baño. Tanto los socorristas como los servicios de emergencia del 112 recuerdan la importancia de respetar las banderas y las normas. Cada año mueren ahogadas más de 60 personas por imprudencias o por exceso de confianza.