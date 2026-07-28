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A prisión el hombre que dejó a otro en coma tras propinarle una paliza en Valencia

El agresor asestó patadas y puñetazos en la cabeza a la víctima sin ninguna razón aparente.

Coche de Policía Nacional en Valencia

Coche de Policía Nacional en Valencia Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

Un juzgado de Valencia ha decretado el ingreso en prisión de un hombre acusado de propinarle una paliza a otro hombre que provocó que entrara en coma. El hombre ha sido sentenciado a prisión provisional comunicada y sin fianza como consecuencia de grave agresión que llevó a cabo el pasado viernes en el barrio de San Marcelino de la ciudad de Valencia.

Una agresión injustificada

Según lo que han contado los testigos en una información recogida por el diario 'Las Provincias', la agresión fue ejecutada sobre las 20 horas de la tarde del viernes mediante puñetazos y patadas en la cabeza sin un motivo aparente detrás. El agresor intentó justificar su acción argumentando ante la jueza que había bebido mucho esa tarde y que no recordaba nada de lo que pasó.

El acusado ya contaba con antecedentes

El detenido acumulaba 18 detenciones desde su llegada irregular a España en 2020, entre ellas delitos de lesiones, robos con violencia y más de una decena de reclamaciones judiciales, pese a lo cual permanecía en libertad. Además, está investigado en una causa abierta por un delito de tentativa de homicidio/asesinato, sin perjuicio de posterior calificación conforme avance la investigación.

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