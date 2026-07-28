VÍDEO | Las imágenes de los jóvenes que recorrieron el río Deba en flotador tras perder el autobús

El vídeo, que se ha viralizado en redes sociales, muestra a tres jóvenes de Elgoibar que decidieron poner fin a la noche de las fiestas de Soraluze de una forma tan insólita como arriesgada. Para regresar a casa recorrieron parte del cauce del río Deba a bordo de un hinchable con forma de unicornio, confiando únicamente en la improvisación y en un espíritu aventurero que poco tenía que ver con la magnitud de la travesía.

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