Encuentran el cadáver de un hombre ensangrentado en una zona arbolada de Madrid Río

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Coche policial de la Policía Nacional

Coche policial de la Policía Nacional@policia

Un hombre ha aparecido muerto en el parque de Madrid Río. El cuerpo estaba ensangrentado y presentaba heridas visibles con rasgo de violencia. Fue descubierto en la mañana de este lunes por un vecino que paseaba a su perro en una zona con árboles, cerca del antiguo estadio Vicente Calderón.

Tras el aviso, rápidamente la Policía Nacional se desplazó al lugar. Los agentes han acordonado la zona y revisan cada rincón en busca de un arma blanca o cualquier pista que pueda aclarar lo que ha pasado.

El cuerpo sin vida permanece cubierto mientras se espera la autorización judicial para su levantamiento.

