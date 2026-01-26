Encuentran el cadáver de un hombre ensangrentado en una zona arbolada de Madrid Río

Un hombre ha aparecido muerto en el parque de Madrid Río. El cuerpo estaba ensangrentado y presentaba heridas visibles con rasgo de violencia. Fue descubierto en la mañana de este lunes por un vecino que paseaba a su perro en una zona con árboles, cerca del antiguo estadio Vicente Calderón.

Tras el aviso, rápidamente la Policía Nacional se desplazó al lugar. Los agentes han acordonado la zona y revisan cada rincón en busca de un arma blanca o cualquier pista que pueda aclarar lo que ha pasado.

El cuerpo sin vida permanece cubierto mientras se espera la autorización judicial para su levantamiento.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo de un cadáver en Madrid Río y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

