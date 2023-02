Las buenas noticias sobre la investigación contra el cáncer que aumentan la esperanza

La investigación continúa y hay buenas noticias para el cáncer, una enfermedad que no para y aunque es una de las principales causas de mortalidad, no todo son malas noticias. Muchos de los diagnosticados logran salir superar la enfermedad. Hoy, por el Día Mundial contra el Cáncer, haremos un repaso por todas las buenas noticias que han llegado a lo largo de 2022 y principios de 2023 sobre la investigación contra el cáncer.

Innovación en las vacunas

La farmacéutica Moderna, una de las creadoras de vacunas contra la COVID-19, consiguió alcanzar un hito que podría ser una auténtica esperanza para los pacientes que padecen cáncer de piel. Moderna, junto a la farmacéutica Merck, han creado una vacuna contra el cáncer de piel que podría reducir de forma considerable los síntomas de la enfermedad, hasta un 40%.

El cáncer de piel es uno de los más agresivos que existen y se ha ido incrementando con el paso de los años, muy especialmente por la sobreexposición al sol, que puede llegar a ser letal para nuestro cuerpo. Por otro lado, en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, han analizado qué ocurre realmente cuando una célula se convierte en cancerosa y ha conseguido que se pueda llegar a bloquear el crecimiento invasivo en un modelo de cáncer de piel mediante el uso de piel humana artificial.

Ensayos clínicos

Los ensayos clínicos realizados con 'Dostarlimab', un fármaco experimental contra el cáncer están dando el vuelco al tratamiento contra los tumores. Es la primera vez en la historia que se consigue algo así, que desaparezca totalmente el tumor. El medicamento se administró en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering (MSKCC) de Nueva York a 12 personas con cáncer de colon cada tres semanas durante seis meses.

Asimismo, se ha demostrado la efectividad de la nueva terapia con ultrasonidos para el cáncer de páncreas, ha sido de la mano de un estudio publicado en 'Frontiers in Cell and Developmental Biology' que revela que la terapia permite atacar el tumor sin destruir las células sanas. Esa tecnología logra inhibir las células cancerosas, se trata de un avance científico muy importante que abre la puerta a nuevos tratamientos no invasivos para frenar este cáncer.

Incluso, una terapia contra el cáncer metastásico basado en la alimentación artificial obtiene resultados esperanzadores. 'Terapia Metabólica del Cáncer', se desarrolla desde hace seis años la Universidad de Sevilla y la Sociedad Aminovita, abre un nuevo cauce y esperanza para los pacientes metastásicos.

Historias de superación

Son muchas las personas que logran vencer la enfermedad y superan el cáncer, ese fue el caso de Manuel: "Habéis hecho que estos 8 meses hayan sido más fáciles de llevar". Manuel tocó la la campana del hospital sevillano de Virgen del Rocío como señal de su victoria -una tradición que se realiza en algunos centros hospitalarios- y que significa que una persona ha conseguido librarse del cáncer y finalizar su tratamiento con éxito.

El pasado 3 de enero Elena Huelva falleció tras años luchando contra el sarcoma Ewing, un tipo de cáncer de huesos que le habían diagnosticado en plena adolescencia. Su muerte conmocionó a muchos famosos y anónimos, que se volcaron con la sevillana y le agradecieron su fortaleza para dar visibilidad a esta enfermedad. Elena no perdió la batalla, Elena ganó armas para que se aumente la investigación tan necesaria para vencer esta enfermedad.