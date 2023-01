Emi Huelva homenajea a su hermana Elena con un simbólico tatuaje: "Mi camino es mucho más difícil sin tu mano"

El pasado 3 de enero Elena Huelva falleció tras años luchando contra el sarcoma Ewing, un tipo de cáncer de huesos que le habían diagnosticado en plena adolescencia. Su muerte conmocionó a muchos famosos y anónimos, que se volcaron con la sevillana y le agradecieron su fortaleza para dar visibilidad a esta enfermedad.

Ahora ha sido su hermana Emi la que ha querido homenajearla con un emotivo tatuaje con gran significado. En sus redes Emi ha contado que se ha tatuado el título de una canción muy especial, tanto para ella como para Elena.

La canción en cuestión es 'The Climb' de Miley Cyrus, que habla sobre la superación de los obstáculos que pone la vida y sobre la idea de que de que a pesar de las montañas lo importante es intentar subirlas con paso firme.

"Una de nuestras canciones, una de las muchas cosas que me enseñaste y siempre quedarán en mi. Lo que importa es el camino, la vida, no el destino. Habrá muchos obstáculos, pero te encontrarás con personas maravillosas. Caerán piedras, pero también encontrarás flores. Se hará cuesta arriba muchas veces, pero hay que seguir intentándolo. Ahora mi camino es mucho más difícil sin tu mano, Elena. Sigue escalando conmigo, te siento", ha escrito Emi en honor a su hermana.

Que su lección de vida no se olvide

Recientemente Emi publicó una emotiva carta para pedir que la valiosa lección de vida que dio Elena no se olvide nunca. "Que esto no dure sólo unos días, su lección es su legado más fuerte y siempre estará. Pero hay que revolucionar la investigación, organizar algo por ella, hay que seguir haciendo lo que ella quería, juntos. Pido más investigación, por favor, para que hermanas como nosotras no tengan que separarse", solicitó.