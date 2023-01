Demuestran la efectividad de una nueva terapia con ultrasonidos para el cáncer de páncreas

Investigadores españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) han demostrado la efectividad de una nueva terapia con ultrasonidos para el cáncer de páncreas. Esa tecnología logra inhibir las células cancerosas y permite atacar el tumor sin destruir las células sanas. Se trata de un avance científico muy importante que abre la puerta a nuevos tratamientos no invasivos para frenar este cáncer.

El estudio publicado en 'Frontiers in Cell and Developmental Biology'. "Nuestra investigación plantea por primera vez la posibilidad de desarrollar una nueva terapia basada exclusivamente en la tecnología ultrasónica, no ionizante, que supondría un tratamiento no invasivo, de bajo coste, de fácil aplicación y sin daños colaterales para los pacientes", ha señalado la investigadora del CSIC, Iciar González.

"Aplicamos una dosis de tan solo veinte minutos de ultrasonidos de baja intensidad sobre muestras de células de cáncer de páncreas PANC-1 y conseguimos parar el avance colectivo e individual de las células en monocapa durante, al menos, dos días", explicaba la científica.

Ondas ultrasónicas

"La aplicación de ondas ultrasónicas en determinadas condiciones acústicas durante 15 o 20 minutos inhibe la capacidad de movimiento celular durante largos periodos de tiempo, de más de 48 horas o incluso hasta 3 días después del tratamiento. Además, hemos observado también cierta inhibición en los procesos de proliferación celular que, en la actualidad, analizamos en otros experimentos en nuestros laboratorios", señala González.