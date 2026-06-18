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Un brutal incendio en una nave de trasteros de Villaverde obliga a desalojar una gasolinera: Hay riesgo de colapso

Hasta 15 dotaciones de bomberos trabajan en la extinción del fuego y la Policía Municipal ha desplegado un amplio dispositivo. Por ahora no hay heridos. La columna de humo se puede ver desde numerosos puntos de Madrid.

Incendio en una nave de trasteros de Villaverde, Madrid

Un brutal incendio en una nave de trasteros de Villaverde obliga a desalojar una gasolinera: Hay riesgo de colapso | Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Un virulento incendio se ha desatado a primera hora de este jueves en una nave de trasteros de Villaverde, en Madrid, obligando a desalojar por seguridad una gasolinera que se encuentra próxima a la zona afectada por el fuego.

Hasta 15 dotaciones de bomberos se han desplazado hasta la zona y ya trabajan en la extinción del incendio, cuya columna de humo puede verse desde varios kilómetros.

Afortunadamente, por ahora no hay constancia de que existan heridos. Preocupa el riesgo de colapso de la nave por el efecto de las llamas. Bomberos y policías trabajan en asegurar la zona afectada por el incendio.

El Ayuntamiento de Villaverde ha pedido a sus vecinos que cierren puertas y ventanas mientras los bomberos logran extinguir el incendio.

Según ha informado Emergencias Madrid, el incendio se desató sobre las 6h de la mañana. Una unidad de Emergencias también ha acudido al lugar por si se produjeran heridos en las próximas horas.

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