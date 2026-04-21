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El bombero Óscar Vázquez, tras el rescate del niño que cayó al pozo en Toledo: "El niño estaba consciente, pero asustado"

Afirma que fue un rescate exitoso, por el que "ponemos en valor nuestro trabajo".

Óscar Vázquez, bombero Diputación de Toledo

Entrevista a Óscar Vázquez, bombero de la Diputación de Toledo | Antena 3 Noticias

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Este sábado, un menor de tres años fue rescatado tras caer a un pozo de unos 15 metros de profundidad en la localidad toledana de Turleque. El suceso se produjo poco después de las 13:30 horas en una finca de la localidad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de Villacañas, que se enfrentaron a un rescate complejo debido a la profundidad a la que se encontraba el menor y al diámetro de 35 centímetros del pozo.

Manu Sánchez analiza ese exitoso rescate en las Noticias de la Mañana de Antena 3 con un compañero de los bomberos de la Diputación de Toledo que participaron en el mismo, Óscar Vázquez, quien confiesa que se trata de una intervención que "valoramos y te llena de orgullo", y por lo que "ponemos en valor nuestro trabajo".

Vázquez nos explica que "lo primero a tener en cuenta es que en un rescate de este tipo, el principal peligro es la atmósfera, es un espacio confinado y nos podemos encontrar deficiencias de oxígeno o incluso gases tóxicos", por lo que "la primera valoración inicial que se hace para descartar riesgos es hablar también con el niño, le vemos que está consciente, que responde a estímulos y por lo tanto vemos que la atmósfera es respirable y ya pasamos a nuestro protocolo de intervención".

Óscar Vázquez explica que el pequeño "estaba consciente, orientado, asustado, fue de alguna manera vital el que el pozo no fuera tan profundo como otras situaciones que se han dado en otros rescates", relata. Además, cuenta que en un rescate de este tipo "hay que hacerlo rápido, pero siempre bajo unas premisas de seguridad", para evitar más víctimas.

Otros casos

A principios de año, se conoció que Youssef Khachroub, un joven futbolista francés de 15 años, fue encontrado muerto en un pozo de 50 metros de profundidad en Marruecos, donde pasaba las vacaciones junto a su familia.

El joven jugador, tal y como explicó su padre, cayó al pozo mientras intentaba huir de una jauría de perros en plena oscuridad durante la Nochevieja. Su padre informó que el menor de edad tenía pánico a los perros y después de que este desapareciera sobre las 19:00 horas, su cuerpo fue encontrado después en el fondo de un pozo con 50 metros de profundidad, lugar al que cayó en plena oscuridad después de intentar escapar de los caninos.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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