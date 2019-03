'El Boca', detenido en Madrid acusado de violar a una mujer de 39 años

José Franco de la Cruz, alias "el Boca", que asesinó en 1991 a una niña de 9 años en Huelva y que salió en libertad en abril pasado tras 21 años en la cárcel, ha sido detenido en Madrid como presunto autor de una violación.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 11, cuando una mujer de 39 años denunció haber sido abordada por "el Boca" cuando se disponía a entrar en un albergue en el distrito de Moncloa. El ahora detenido, que esgrimía un cuchillo de monte, consumó la violación en las inmediaciones del albergue, según la denuncia interpuesta en comisaría por la víctima, que reconoció al agresor.

Con carácter de urgencia, la víctima fue trasladada al Servicio de Atención a la Mujer, donde le recogieron las ropas con vistas a encontrar posibles restos biológicos del agresor. Inmediatamente se estableció un dispositivo policial para la localización del presunto violador, que un día antes había sido arrestado por amenazar a las trabajadoras sociales del albergue presumiblemente con el mismo cuchillo que utilizó en la violación. Pocas horas después, 'el Boca' era localizado y detenido por agentes de la comisaría de Moncloa-Aravaca.

José Franco de la Cruz, que asesinó a la niña Ana María Jerez Cano hace ahora 21 años, salió el pasado 3 de abril de la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla). A su salida de prisión, 'El Boca' decía a las cámaras de Antena 3 "no me arrepiento de nada porque no he hecho nada".

La Audiencia Provincial de Huelva rechazó el recurso contra su salida de la cárcel, al denegar que se le aplicara la doctrina Parot, como había solicitado la familia de la niña asesinada.

El auto de la Sección Primera de la Audiencia se basaba en una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 1994 sobre este caso concreto y en el Código Penal de 1973, vigente cuando acontecieron los hechos. La sentencia del Supremo revocaba una de instancia en la que se dejaba abierta la posibilidad de que los beneficios penitenciarios se aplicaran al 'Boca' sobre la totalidad de la condena -44 años- y no sobre los 30 años.

La Audiencia de Huelva ratificó la liquidación de condena efectuada el 31 de enero de 2012 por la que el cumplimiento de la pena se fijaba para el 1 de abril de 2018, aunque la aplicación de los beneficios penitenciarios con arreglo al Código Penal de 1973 hizo posible que el 'Boca' saliera de prisión 3 de abril pasado. El 16 de febrero de 1991, la niña Ana Jerez Cano desapareció en Huelva y, el 26 de abril siguiente, su cadáver fue hallado flotando en el río Tinto. Al día siguiente fue detenido el homicida José Franco de la Cruz, tío de una amiga de Ana Jerez, a la que violó y asesinó.