¡Bienvenido invierno 2020! 20 frases para desear un feliz invierno

"Los que cantan durante el verano deben bailar en el invierno" reza un proverbio italiano sobre el invierno. El invierno, época de frío y nieve. Aristóteles, uno de los filósofos y pensadores más destacados de la historia, decía sobre el solsticio de invierno que "para apreciar la belleza de un copo de nieve es necesario destacarse en el frío".

George Raymond Richard Martin, conocido como George R. R. Martin, escritor y guionista de la famosa serie de televisión Juego de tronos asegura sobre el invierno que "nada quema como el frío". "El fuego es fruto del invierno" describe un proverbio árabe.

"La castañera asa los corazones de invierno" afirmó Ramón Gómez De La Serna escritor y periodista español sobre el invierno. "De qué sirve el calor del verano, sin el frío del invierno para darle dulzura" decía sobre el invierno John Steinbeck.

William Blake, poeta y pintor inglés, explicaba así las estaciones del año. "En tiempo de siembra, aprende; en tiempo de cosecha, enseña: en invierno, goza". Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, describía así el invierno. "En pleno invierno, finalmente supe que había en mí un verano invencible".

"Me pregunto si la nieve ama los árboles y los campos que los besa tan suavemente. Y luego los cubre bien, ya sabes, con una colcha blanca; y tal vez diga: 'Duerme, queridos, hasta que llegue el verano. otra vez.'" escribía Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, sobre el invierno. Otro escritor famoso, Paulo Coelho, expresaba sobre el invierno que "cuando somos débiles todo lo que tenemos que hacer es esperar un poco. Vuelve la primavera, las nieves del invierno se derriten y vuelven a llenarnos de nueva energía".

"El invierno es el momento de la comodidad, de la buena comida y el calor, del toque de una mano amiga y de una charla junto al fuego: es la hora de volver a casa". recitaba Edith Sitwell, poetisa y crítica británica, sobre la estación del invierno.

Charles Dickens, creador de alguno de los personajes de ficción más conocido en el mundo, escribía esto sobre el invierno. "Era uno de esos días de marzo en que el sol brilla caliente y el viento sopla frío: cuando es verano a la luz e invierno a la sombra".

"La gente no se da cuenta de si es invierno o verano cuando está feliz" afirmaba Anton Chéjov, escritor y médico ruso, sobre le invierno. "El invierno está en mi cabeza, pero la eterna primavera está en mi corazón" frase sobre el invierno que expresaba Victor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés.

"Tuve toda mi infancia en olas de vainilla de invierno alrededor de la estufa de la cocina" escribía Jack Kerouac, escritor estadounidense, pionero de la Generación Beat, sobre el invierno. "Sopla, sopla, viento invernal, no eres tan cruel como la ingratitud del hombre" aseguraba William Shakespeare sobre le invierno.

"No hay invierno sin nieve, no hay primavera sin sol y no hay felicidad sin compañeros", reza un proverbio coreano que habla sobre el invierno. "Una palabra amable puede templar tres meses de invierno" dice un proverbio japonés sobre el solsticio de invierno.

"El invierno es el período del año que favorece más la imaginación: la gente se sienta delante del hogar, reflexiona sobre el pasado, sobre lo que fue el año recién transcurrido, se prepara para lo que vendrá. Es una estación psicológica, además de temporal" ha expresado el cantante Sting.

La escritora Virginia Woolf decía sobre el invierno que "nunca se dan voces tan hermosas como las de una noche de invierno, cuando el ocaso casi esconde el cuerpo, y las palabras parecen proceder de una ausencia con una nota de intimidad raramente escuchada durante el día".