Ronaldo predice el resultado de la final del Mundial: "Creo que España ganará con facilidad"

Con la llegada de la final del Mundial hay mucha gente que está haciendo su predicción de cómo va a quedar el marcador del partido de España contra Argentina, y uno de los que no han querido quedarse atrás ha sido Ronaldo Nazário.

El jugador brasileño ha hecho su vaticinio junto a Denilson, también campeón del Mundial de Brasil 2002, y ha afirmado que 'La Roja' puede vencer "fácilmente" a su rival.

También Denilson le ha preguntado a Ronaldo cómo cree que se va a desarrollar el partido esta noche, y ha contestado de manera rotunda garantizando que "creo que ganará España y que el partido será fácil. Para mí, Francia y España siempre han sido las favoritas y siempre recuerdo que, en el programa previo al partido entre Francia y España, dije que el campeón ganaría ese partido".

"Creo que España ganará con facilidad, jugando un partido extraordinario. Su ADN no se limita al fútbol que han mostrado en este Mundial, llevan mucho tiempo haciéndolo así, han crecido jugando de esta manera. Creo que hay mucho de Pep Guardiola ahí, que fue quien inició esta filosofía; fue en el Barcelona en 2006 y 2007", ha seguido afirmando.

Y de manera tajante ha confesado que "creo que España ganará fácilmente. No creo que Argentina tenga la fuerza necesaria para que el partido acabe 1-0 o 2-0, porque España tendrá la posesión del balón en todo momento".

"Lo que sigue siendo un éxito absoluto para Argentina en este Mundial es la forma en que han dado la vuelta a los partidos en varias ocasiones; Messi, una vez más, está escribiendo otra bonita historia en un Mundial. Es un equipo que demuestra carácter, un espíritu de superación; es muy bonito y admirable, tenemos que aprender de ello. Pero creo que la forma de jugar de España es muy mecánico; su estilo de juego es muy motorizado: es lo que hay que hacer en todo momento y en cada fase, sin prisas; mueven el balón con rapidez, controlan el partido y lo relajan con la posesión", ha seguido comentando.

Hay que recordar que, el pasado martes 14 de julio, la Selección española ha llegado a la final tras imponerse con un contundente 2-0 a Francia en la semifinal.

Argentina ha conseguido llegar al partido de esta noche, ya que logró dar la vuelta al marcador en los últimos minutos frente a Inglaterra, lo que le ha garantizado su plaza en la final.

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