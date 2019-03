Una bacteria 'come-carne' provoca que le amputen un brazo

La bacteria 'come-carne' es el nombre con el que se conoce al 'Streptococcus pyogenes'. Es el mismo germen causante de anginas y se produce generalmente en personas cuyo sistema inmunitario está debilitado por enfermedades como la insuficiencia renal o la diabetes.

Según Federico, vecino de Villagordo de Cabriel (Valencia) de 64 años de edad, contrajo la infección durante la extinción de un incendio en un vertedero de Camporrobles en el que se golpeó la mano izquierda con la manguera.

El hombre ingresó el 15 de septiembre de 2008 con fuertes dolores en el brazo que, en principio, achacaba al golpe. Poco después los médicos confirmaron que sufría la citada infección.

El trabajador presentó una demanda contra su empresa, una mutua aseguradora, el Instituto General de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad. "Lo que yo sufrí fue un accidente laboral y no una contingencia por enfermedad común, como me han reconocido y por eso quiero que se haga justicia", reclamó el ex agente laboral, que actualmente tiene una incapacidad total permanente para ejercer su profesión.

Según lamentó, a la recuperación física hay que sumar "los problemas psicológicos", el hecho de "pensar que esto ya no crece", en referencia a su extremidad amputada.