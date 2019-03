El ayuntamiento de Málaga pide el desmontaje de una noria por riesgo para los aviones

En el ferial de Málaga han instalado este año la noria más grande de Europa. El aparato mide setenta metros y pesa trescientas toneladas lo que ha dado lugar a aproblemas.



La noria es tan alta que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha tenido que intervenir y pedir que se desmonte ya que, según dice, representa un riesgo para los aviones del aeropuerto de Málaga.



Ante el conflicto, el ayuntamiento de la ciudad ya ha notificado a su propietario que tiene que retirarla pero el desmontaje ahora es complicado. "Ahora no se puede. Tendrían que demontar las atracciones que están a nuestro alrededor para poder desmontar nosotros", ha asegurado el dueño de la noria.



Hasta dentro de veinticinco días las atracciones que rodean la noria no abandonarán la feria por lo que se están estudiando otras posibilidades como el uso de una grúa.



De no poder trabajar esta feria el propietario se enfrenta a 130.000 euros en gastos de desplazamiento y montaje.