El choque entre dos autobuses interurbanos en el carril Bus-Vao de la A-6 ha dejado once heridos leves y retenciones en la entrada a la capital por esa vía, principalmente en el caso de los interurbanos que tienen como destino el intercambiador de Moncloa.

El alcance entre los dos vehículos se ha producido en el punto kilométrico 4.9 de la A-6, en la zona de Ciudad Universitaria y ha obligado a cortar el tráfico totalmente en el carril Bus-Vao sobre las 9:00 horas. Así lo han indicado fuentes de la Dirección General de Tráfico y Emergencias Madrid.

Un autobús de la línea 656 de Avanza, que conecta Madrid con Pozuelo de Alarcón, ha sufrido una avería que ha generado un pequeño atasco en la entrada del intercambiador de Moncloa y dos autobuses han colisionado, tal y como han explicado desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Como consecuencia del alcance entre los dos vehículos, dos personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por sanitarios del Samur-Protección Civil.

Además, el personal sanitario está atendiendo a más pasajeros de los autobuses por latigazos cervicales y lesiones menores. Al lugar de los hechos también han acudido Bomberos de la capital con el fin de controlar la situación.

El accidente ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en el carril Bus-Vao de la A-6, con autobuses interurbanos que se dirigen al intercambiador de Moncloa que no pueden llegar a su destino. Asimismo, la circulación en el tronco central registraba también complicaciones circulatorias.

Muere atropellado por un autobús en una urbanización de Alcalá de Guadaíra

Una persona ha muerto en la tarde de este pasado lunes tras ser atropellada por un autobús en la urbanización Cabeza Hermosa de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, junto a una zona comercial.

Varios ciudadanos llamaron al 112 poco después de las 19:00 horas e indicaban que un autobús había atropellado a un peatón. La sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias.