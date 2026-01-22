Julio Iglesias publica los WhatsApp de sus empleadas para defender su inocencia: "Profesor, buenas noches..."

Julio Iglesias intenta defenderse de las acusaciones de acoso y agresión sexual que pesan sobre él por parte de una exempleada del hogar y una fisioterapeuta que le denunciaron además también por vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas en República Dominicana y Bahamas.

Para intentar defender su inocencia, el cantante ha publicado varios mensajes de WhatsApp que presuntamente recibió por parte de sus empleadas en la época en la que se basan las denuncias.

"La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad", señala Julio Iglesias en un comunicado a través de Instagram.

El cantante asegura que dicha red social es el "único medio" que le permite ejercer legítimamente su derecho a la defensa y "dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", después de que la Fiscalía española no le permitiera ejercer su defensa en el procedimiento que se ha iniciado en este país.

Los pantallazos de Julio Iglesias

En su publicación, Iglesias considera "muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar personas" y adjunta varios pantallazos que, según él, "ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática".

Cabe recordar que las denunciantes aportaron ante el tribunal documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para tratar de demostrar la veracidad de sus acusaciones.

"Estoy a tu entera disposición"

Uno de los mensajes aportados por el cantante dice lo siguiente: "Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más (añade un corazón) un beso y un abrazo!. Feliz noche"

Este no es el único mensaje, ya que Julio Iglesias aporta más pantallazos. "Hola profesor.!!. Buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios", dice otro.

"Buenos días profesor! Espero que hayas tenido una muy buena noche, recuerda colocarte la faja postural.. un beso.. te veo en un rato", dice otro de los mensajes.

El cantante también demuestra que le felicitaron en su cumpleaños: "Feliz cumpleañooooosss Julitoooo!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, TE QUIERO. siempre te recuerdo, con cariño, tu fisioterapeuta por siempre".