La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la situación insostenible de cansancio y agotamiento extremo en la que se encuentran los trabajadores de las tripulaciones de Salvamento Marítimo en Canarias. La situación que según los profesionales llevan años criticando, se ha intensificado tras la oleada de llegadas de cayucos a las costas canarias en las últimas semanas. Especialmente en el Hierro la tripulación ya ha incrementado sus jornadas hasta las 18 horas consecutivas por "falta de relevos".

Estas jornadas intensas implican menos descanso y desconexión algo fundamental para asumir los elevados momentos de tensión a los que tienen que enfrentarse. Manuel Capa, delegado de la sección sindical de Salvamento Marítimo asegura que las salidas son continuas "Sin refuerzos, sin descansos..." y asegura estar indignado por la inacción. Dice que la situación es "alarmante porque aún después de 17 días aun no se han tomado medidas".

Normalmente en las patrullas de Salvamento Marítimo, Manuel Capa asegura que siempre viajan 4 tripulantes para operar. Tal y como Manuel ha confesado a Antena 3 Noticias, en los últimos días en alguna ocasión se han tenido que subir hasta 8 tripulantes porque debido al cansancio y agotamiento eran incapaces de realizar el salvamento solo entre 4.

Esta es la situación que denuncian los sindicatos "En estos momentos, las medidas que se toman siempre son tarde y malas..." añade Capa que además tiene claro que la solución a esta saturación se hubiese solucionado reaccionando a tiempo: " En la restinga solo hacia falta contratar a unas 12 personas más... con cuatro personas más en cada barco podríamos haber mitigado el cansancio de estos tripulantes que no han parado de trabajar continuamente y a deshoras"

La rabia y la impotencia es el sentimiento compartido entre todos los trabajadores de Salvamento Marítimo que aseguran que están al límite y que no se sienten escuchados. "Nos sentimos abandonados, contratando un poquito más de personal podríamos solucionar mucho", explica Manuel Capa.

Ante este escenario crítico, el sindicato CSIC ha exigido refuerzo de tripulaciones, más personal y nuevas unidades de salvamento para garantizar la seguridad, tanto de los trabajadores como de las personas rescatadas.