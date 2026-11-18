La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años acusado de cometer 17 robos con fuerza en distintos puntos de la comarca de l'Horta Nord y en las pedanías de la ciudad de Valencia.

El acusado aprovechó un permiso penitenciario para cometer varios delitos sin regresar a la prisión cuando acabó la autorización.

La investigación comenzó el pasado 14 de octubre, después de que los agentes tuvieran conocimiento del robo con fuerza en el interior de una caseta de campo ubicada en Moncada. Las indagaciones permitieron determinar que el acusado actuaba principalmente de noche y se desplazaba por zonas de campos próximas a su residencia.

Robaba herramientas y objetos metálicos de casetas de campo

El detenido elegía casetas de aperos y de campo que estaban vacías cuyos propietarios conocía. Una vez dentro sustraía distintos objetos metálicos, especialmente grifería y herramientas para luego venderlos en centros de gestión de residuos de poblaciones cercanas.

Los robos se producían en las localidades de: Moncada, Foios, Vinalesa, Museros, Alboraia, Alfara del Patriarca, Poble Nou y Carpesa.

El juez decreta su ingreso en prisión

El hombre fue detenido el pasado 6 de noviembre. Sobre él pesaba una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión tras no regresar al centro penitenciario después de un permiso de fin de semana.

Al acusado se le imputan 17 delitos de robos con fuerza. El juez ha decretado su ingreso en prisión tras su detención.

Agentes del equipo ROCA de Sagunto se han encargado de la investigación y han remitido las diligencias a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada (Plaza número 2).