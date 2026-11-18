Las autoridades han interceptado una narcolancha con más de 9.000 litros de combustible en la desembocadura del Guadiana. Los hechos ocurrieron a primera hora del martes 17 de noviembre, cuando el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación sospechosa en el río Guadiana, en Huelva, con rumbo hacia mar abierto.

La Guardia Civil activó un dispositivo de interceptación con agentes del Servicio Marítimo Provincial y unidades de Seguridad Ciudadana. Durante la intervención, los agentes localizaron una narcolancha que, al percatarse de su presencia, emprendió la huida.

La embarcación realizó varias maniobras evasivas a gran velocidad, poniendo en peligro tanto a sus cuatro ocupantes como al resto de embarcaciones y a los agentes. Tras un intenso seguimiento, la patrullera consiguió interceptarla antes de que alcanzara mar abierto.

364 garrafas de combustible

Una vez abordada la semirrígida, los agentes comprobaron que transportaba 364 garrafas con más de 9.000 litros de carburante. En concreto, 9.100 litros destinados, presuntamente, a abastecer a otras embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Esta práctica se conoce como petaqueo y consiste en suministrar combustible a las narcolanchas que permanecen en alta mar. Se trata de una pieza clave en la logística del narcotráfico, ya que permite a estas embarcaciones disponer de carburante para prolongar sus desplazamientos y continuar con su actividad.

Apoyo de la Armada

Durante el operativo, un buque de la Armada Española que se encontraba en la zona colaboró con la Guardia Civil y proporcionó protección perimetral a los agentes durante la intervención.

Los cuatro tripulantes han sido detenidos por delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva. Tanto los arrestados como el combustible intervenido y la embarcación de alta velocidad han quedado a disposición de la autoridad judicial.