La Policía Nacional de Maó ha detenido a dos hombres en el aeropuerto de Menorca que intentaban viajar al Reino Unido con pasaportes falsificados. Las detenciones se produjeron durante los controles de documentación habituales para embarcar al vuelo con destino a Londres.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado sábado. Durante la inspección, los agentes detectaron que los dos pasajeros disponían de pasaporte europeo con indicios de manipulación. Uno de los documentos supuestamente había sido expedido en Eslovenia y el otro en Luxemburgo.

Los pasaportes tenían alteradas las medidas de seguridad

Al ser parados, los agentes los trasladaron a dependencias policiales para analizar exhaustivamente los documentos. Los especialistas hicieron un cotejo técnico de los pasaportes a través de las bases de datos policiales y pudieron confirmar que las medidas de seguridad de ambos documentos habían sido cambiadas.

Además, en la propia intervención requisaron otros dos documentos extranjeros de identidad, uno de Portugal y otro de Noruega a nombre de terceras personas.

Los detenidos acusados de falsedad documental

Una vez ingresados en la comisaría de Maó, los dos detenidos quedaron a disposición del Grupo Operativo de Extranjeros (GOE), la unidad encargada de seguir con las diligencias y los trámites documentales correspondientes.

Los arrestados están considerados presuntos autores de un delito de falsedad documental.