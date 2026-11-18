Tras el acuerdo alcanzado este martes entre el Estado y el ejecutivo autonómico, este mismo miércoles por la tarde llega a la isla de El Hierro un hospital de campaña que vendrá a aliviar la presión que están sufriendo los profesionales de la sanidad canaria pero, sobretodo, servirá para garantizar una asistencia digna a las personas migrantes.

Ese hospital de campaña consiste en una estructura hinchable y estable que se montará junto al Centro de Atención Temporal a Extranjeros ubicado en San Andrés, a una media hora de La Restinga, muelle al que habitualmente trasladan los cayucos que rescatan en aguas de la isla de El Hierro.

Se trata de un puesto médico para atender a los migrantes que estén en el CATE y que necesiten asistencia sanitaria. Su objetivo es mejorar las condiciones de atención que ahí reciben ya que se encuentra en una explanada de tierra, donde las temperaturas varían mucho entre la noche y el día y donde el clima es muy húmedo. En situaciones de desbordamiento y colapso en ese centro, los profesionales sanitarios no han podido desempeñar su labor en las condiciones de salubridad, higiene y confort adecuadas tanto para los enfermos como para ellos mismos.

El hospital estará dotado con un equipo médico que todavía se está conformado ya que la logística para trabajar en la isla no es fácil y tampoco lo es encontrar personal para trasladarse a El Hierro.

La puesta en marcha del hospital de campaña es una de las demandas de los profesionales sanitarios y vecinos de la isla y ha sido el último acuerdo alcanzado en la segunda Comisión Interministerial de Inmigración celebrada en La Moncloa este mismo martes. Tras ese encuentro, el Consejo de Ministros aprobó la inclusión en un real decreto ley urgente de cinco millones de euros extraordinarios para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del repunte migratorio en la isla de El Hierro.