El 18 de noviembre de 2012, Nintendo saca al mercado la Wii U, su nueva videoconsola de sobremesa que implementa una función portátil: el GamePad. Tras el éxito de la Wii con sus mandos con detección de movimiento y apuntado, la empresa japonesa quiso volver a dar un paso hacia adelante; en este caso, optó por añadir una pantalla al propio periférico, similar a una tableta, pero con botones. No fue bien recibida. Después del anuncio, las acciones de Nintendo bajaron un 10%, debido a que el diseño no caló bien entre los consumidores e inversores.

En su primera semana sobre las estanterías de las tiendas especializadas rindió bien; en EE. UU. consiguió vender 400.000 unidades, acabando con las existencias. La consola encontró el problema con la salida de las videoconsolas de octava generación de sus principales competidoras (Sony y Microsoft): la PlayStation 4 y la Xbox One. Este fue un duro bache para Nintendo, pero la compañía nipona acabaría girando las tornas gracias a lo aprendido a Wii U, tanto lo bueno como lo malo. La experiencia les permitió crear la que sería una de sus videoconsolas más exitosas: la Nintendo Switch.

Un 18 de noviembre, pero de 2011, sale al mercado la versión oficial (1.0.0) de Minecraft. La realidad es que el videojuego ya contaba con una amplia base de jugadores; su primera versión pública en fase alfa se lanzó en 2009, consiguiendo una gran popularidad gracias a internet y YouTube. En sus inicios, el título era un juego “indie” (independiente), desarrollado por un equipo pequeño, pero se convirtió en una de las franquicias de entretenimiento más rentables del planeta. Su creador, Markus “Notch” Persson, vendió tanto la empresa detrás de Minecraft (Mojang) como su obra a Microsoft por 2.500 millones de dólares.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de noviembre?

1823.- El Congreso peruano nombra al general José Bernardo de Tagle primer presidente constitucional de la República del Perú.

1903.- Se firma el Tratado de Hay-Bunau-Varilla, por el que Estados Unidos obtiene de Panamá el control en uso exclusivo de la zona del Canal.

1944.- Se funda la Empresa Nacional de Electricidad S.A (Endesa), una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España.

1978.- Tragedia de Jonestown: más de 900 seguidores estadounidenses de la secta Templo del Pueblo se suicidan en Guyana.

1991.- La banda irlandesa U2 publica su álbum 'Achtung Baby', con el que se reinventa y marca el comienzo de una década más creativa y experimental.

1995.- El Vaticano considera irrevocable la negativa al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal, según una declaración aprobada por Juan Pablo II.

2004.- El Consejo de la Unión Europea respeta las denominaciones de valenciano y catalán como expresiones de un mismo idioma.

2009.- El poeta, traductor y ensayista mexicano José Emilio Pacheco es galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que otorga el gobierno de España.

2013.- Palestina participa por primera vez en su historia en una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

2019.- Estados Unidos deja de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania.

2024.- Felipe VI nombra por primera vez a una mujer como ‘número dos’ de la Casa Real: Mercedes Araujo. El decreto de su nombramiento fue publicado el 29 de noviembre.

¿Quién nació el 18 de noviembre?

1871.- Amadeo Vives, compositor español.

1901.- George Horace Gallup, estadístico estadounidense.

1917.- Pedro Infante, cantante y actor mexicano.

1923.- Alan Shepard, astronauta estadounidense.

1939.- Margaret Atwood, escritora canadiense.

1968.- Owen Wilson, actor estadounidense.

1992.- Queralt Casas, baloncestista española.

¿Quién murió el 18 de noviembre?

1922.- Marcel Proust, escritor francés.

1941.- Walter Nernst, Nobel de Química y padre de la tercera ley de la Termodinámica.

1952.- Paul Elouard, poeta francés.

1962.- Niels Bohr, físico danés

1987.- Jacques Anquetil, ciclista francés.

2017.- Malcolm Young, guitarrista escocés.

2021.- Mick Rock, fotógrafo británico.

¿Qué se celebra el 18 de noviembre?

Hoy, 18 de noviembre, se celebra el Día Europeo del uso prudente de antibióticos.

Horóscopo del 18 de noviembre

Los nacidos el 18 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 18 de noviembre

Hoy, 18 de noviembre, se celebra santa Bárula mártir.