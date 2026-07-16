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Noticias de hoy, jueves 16 de julio de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 16 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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España ya está en Nueva York donde en las próximas horas comenzará a preparar 'la Finalísima'.
La Roja ya está en Nueva York
La selección española ya se encuentra en Nueva York, escenario de la final del Mundial. Han celebrado los 50 partidos de nuestro talismán, Mikel Merino. Esta tarde comenzarán a preparar el partido más importante de sus vidas que será contra Argentina.
Remontada de Argentina
La entrada de Argentina en la final fue a través de una remontada más que coloca a Messi en su tercera final de un mundial. Locura no sólo en el vestuario albiceleste: millones de argentinos han salido a las calles en todo el mundo para celebrar el triunfo del equipo de un Scaloni.
Argentina se puede enfrentar a una sanción por mostrar una pancarta
La albiceleste es la norma que prohíbe la exhibición de mensajes políticos sobre el césped. Las Malvinas son argentinas, rezaba la pancarta que sostuvieron los jugadores mientras celebraban el pase a la final con sus aficionados.
El independentismo mira a Europa
El independentismo mira a Europa. Decisión importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fallará si la amnistía de los delitos de malversación y terrorismo se ajusta a las leyes comunitarias.
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