Noticias de hoy, jueves 16 de julio de 2026

España ya está en Nueva York donde en las próximas horas comenzará a preparar 'la Finalísima'.

La Roja ya está en Nueva York

La selección española ya se encuentra en Nueva York, escenario de la final del Mundial. Han celebrado los 50 partidos de nuestro talismán, Mikel Merino. Esta tarde comenzarán a preparar el partido más importante de sus vidas que será contra Argentina.

Remontada de Argentina

La entrada de Argentina en la final fue a través de una remontada más que coloca a Messi en su tercera final de un mundial. Locura no sólo en el vestuario albiceleste: millones de argentinos han salido a las calles en todo el mundo para celebrar el triunfo del equipo de un Scaloni.

Argentina se puede enfrentar a una sanción por mostrar una pancarta

La albiceleste es la norma que prohíbe la exhibición de mensajes políticos sobre el césped. Las Malvinas son argentinas, rezaba la pancarta que sostuvieron los jugadores mientras celebraban el pase a la final con sus aficionados.

El independentismo mira a Europa

El independentismo mira a Europa. Decisión importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fallará si la amnistía de los delitos de malversación y terrorismo se ajusta a las leyes comunitarias.