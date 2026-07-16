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Noticias de hoy, jueves 16 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 16 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, jueves 16 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

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España ya está en Nueva York donde en las próximas horas comenzará a preparar 'la Finalísima'.

La Roja ya está en Nueva York

La selección española ya se encuentra en Nueva York, escenario de la final del Mundial. Han celebrado los 50 partidos de nuestro talismán, Mikel Merino. Esta tarde comenzarán a preparar el partido más importante de sus vidas que será contra Argentina.

Remontada de Argentina

La entrada de Argentina en la final fue a través de una remontada más que coloca a Messi en su tercera final de un mundial. Locura no sólo en el vestuario albiceleste: millones de argentinos han salido a las calles en todo el mundo para celebrar el triunfo del equipo de un Scaloni.

Argentina se puede enfrentar a una sanción por mostrar una pancarta

La albiceleste es la norma que prohíbe la exhibición de mensajes políticos sobre el césped. Las Malvinas son argentinas, rezaba la pancarta que sostuvieron los jugadores mientras celebraban el pase a la final con sus aficionados.

El independentismo mira a Europa

El independentismo mira a Europa. Decisión importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fallará si la amnistía de los delitos de malversación y terrorismo se ajusta a las leyes comunitarias.

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Declarado de gravedad 2 el incendio de Íscar por "amenaza seria a poblaciones y grave riesgo"

Incendio de Íscar

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Noticias de hoy, jueves 16 de julio de 2026

Desalojadas 4 localidades por el incendio en Aragón

Cuatro localidades y 400 personas evacuadas por el incendio en Orés, Zaragoza

Plebiscito de la Asamblea Nacional en Venezuela contra la Asamblea Nacional Constituyente

Efemérides de hoy 16 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 16 de julio?

Coche de Guardia Civil
Navarra

Mueren dos menores y su madre ahogados cuando se bañaban en el río Esca, Navarra

Imagen de un árbol caído
Girona

Nueve heridos, ocho de ellos menores y un adulto grave tras la caída de un árbol en Olot, Girona

Imágenes de la zona afectada por el fuego en Los Gallardos
INCENDIO LOS GALLARDOS

El Gobierno central financiará el 50% de la restauración del incendio de los Gallardos en colaboración con la Junta de Andalucía

El pasado 9 de julio se registró en una parte de la comarca del Levante Almeriense uno de los incendios forestales más destructivos de nuestra historia reciente. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, está en trámite de declarar la extensión como "zona de especial afectación" antes conocida como "zona catastrófica".

Ambulancia Andalucía
Ola de calor

Muere una mujer de 81 años por un golpe de calor en Sevilla

Es la sexta víctima por golpe de calor desde que se activó el programa ante las altas temperaturas el pasado 15 de mayo.

Centro de Salud Los Montecillos, Dos Hermanas

Agrede a un médico en un centro de salud en Sevilla y amenaza con volver con una escopeta 

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

La Policía libera a una mujer tras dos años de violencia y encierros a manos de su pareja en Málaga

Imagen de la comisaría del municipio almeriense de El Ejido

Un hombre dispara con una escopeta de balines a la abogada que le ganó en un juicio en Almería

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