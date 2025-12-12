'Hablando en Plata' recibe el Premio BELSILVER por su "compromiso a la visibilidad de la generación silver"

'Hablando en Plata', la iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo, ha sido distinguida en la primera edición de los Premios BELSILVER en la categoría de Medios de Comunicación. Estos galardones reconocen "su trayectoria, compromiso y contribución activa a la visibilidad y valoración de la generación silver en nuestra sociedad, siempre desde una mirada diversa, realista e inspiradora", tal y como ha subrayado la Cátedra BELSILVER Nebrija–L'Oréal Groupe en Comunicación, Imagen y Bienestar de la Generación Silver, entidad organizadora.

La directora de 'Hablando en Plata', Raquel del Castillo, recogió el premio y destacó que el objetivo del proyecto es "situar a las personas mayores en el centro del debate público, no como un colectivo vulnerable, sino como una parte esencial, valiosa y activa de nuestra sociedad".

Los Premios BELSILVER, impulsados por la Cátedra de la Universidad Nebrija, su Facultad de Comunicación y Artes, L’Oréal Groupe, Presidentex y la Fundación Antonio de Nebrija, nacen con la vocación de reconocer a personas, instituciones y medios que están contribuyendo a transformar la mirada social y cultural sobre la generación silver en España. La cátedra, creada hace un año, trabaja en profundizar en el conocimiento de los comportamientos y actitudes de las personas mayores de 55 años desde la investigación académica. Sus premios incluyen tres categorías: además de la de Medios de Comunicación, otorgada a 'Hablando en Plata', han sido reconocidos Matilde Pelegrí en la de Personas Físicas y la Fundación Edad&Vida en la de Instituciones/Asociaciones.

'Hablando en Plata'

El reconocimiento a 'Hablando en Plata' pone en valor la labor que desarrolla desde su lanzamiento en 2022 para dignificar al público sénior y combatir la discriminación por edad. Desde entonces, la iniciativa ha impulsado campañas de sensibilización y emitido programas especiales dedicados a cuestiones clave como la alimentación en residencias, la brecha digital, la longevidad saludable o la soledad no deseada.

Además, ofrece piezas periódicas en los informativos y espacios de actualidad de Atresmedia, y promueve acciones de incidencia social. Entre ellas destaca la reciente publicación del I Barómetro de Edadismo Hablando en Plata, un estudio exhaustivo que cuantifica la discriminación por edad hacia las personas mayores de 55 años con el objetivo de entender mejor el fenómeno y contribuir a su erradicación. Su presentación reunió a numerosos agentes implicados en la defensa de los derechos de las personas mayores y fue clausurada por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez.

Gracias al impulso de estas acciones, Atresmedia se ha convertido en 2025, por segundo año consecutivo, en la única televisión de Europa en obtener el certificado AENOR por su 'Compromiso con las personas mayores'.