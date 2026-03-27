Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Caso Noelia

La Asociación Derecho a Morir Dignamente, tras la muerte de Noelia: "La eutanasia es una ley garantista"

Noelia Castillo, de 25 años, sufría una grave lesión medular provocada tras un intento de suicidio, que le impedía moverse de cintura para abajo y le provocaba dolores intensos. Este jueves, recibió la eutanasia por la que tanto luchó.

Noelia

"La eutanasia es una ley garantista" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Tenía 25 años y toda una vida por delante con la que no podía más. Sus días se habían convertido en una auténtica batalla de supervivencia. Noelia Castillo recibió la eutanasia este jueves tras un arduo proceso judicial entorpecido por su padre durante 600 días.

En 2022, la joven catalana quedó parapléjica tras un intento de suicidio, que llevó a cabo tras haber sido víctima de una agresión sexual grupal. Dos años más tarde, Noelia pidió la eutanasia y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) se la aceptó por unanimidad tres meses después.

En julio del mismo año, entra en juego el padre de Noelia, quien recurrió ante la Justicia. Acudió a la Justicia española y europea, todas las peticiones desestimadas. El pasado lunes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también desestimó la última petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven. La Justicia avaló que Noelia Castillo poseía plena capacidad para decidir. En definitiva, el caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre, representado por la Asociación Abogados Cristianos, volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia.

El comunicado de la Asociación Derecho a Morir Dignamente

"La eutanasia es una ley garantista"

Asociación Derecho a Morir Dignamente

El caso de Noelia ha reabierto el debate social acerca de la eutanasia. Tras su muerte, desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente, han querido expresar el "reconocimiento y respeto a su decisión personal y libre sobre el final de su vida". Aseguran, además, que a lo largo del proceso, "hemos constatado que la eutanasia es una ley garantista que cuenta con un amplio apoyo social", aunque es necesario "seguir trabajando para impedir cualquier instrumentalización del proceso, especialmente para proteger a las personas más vulnerables", precisan en un comunicado.

"Lamentablemente, determinados grupos han intentado tergiversar la ley y hacer un uso partidista para impedir un derecho que no pudieron detener en el Congreso. Los intentos de bloqueo judicial quedaron claramente superados, reafirmando que ninguna iniciativa individual ni colectiva puede sacar a las personas la posibilidad de ejercer su derecho a una muerte digna", señalan.

Proposición de ley

Explican que, "desde Derecho a Morir Dignamente Catalunya estamos impulsando una proposición de ley para modificar la legislación procesal, con el objetivo de que ningún posible recurso contra resoluciones favorables a la eutanasia pueda suspender la prestación más de 20 días. La iniciativa propone que estos recursos se resuelvan en tramitación preferente, en un máximo de 20 días y en una única instancia, sin posibilidad de apelación, y que las medidas cautelares sólo se mantengan el tiempo estrictamente necesario".

Recuerdan también que "Noelia fue libre de dar su testimonio público, pero que el tratamiento sensacionalista de la prensa ha generado titulares engañosos y fake news, intentando provocar un debate que ya está resuelto. La eutanasia es un derecho legal y reconocido que garantiza la dignidad hasta el final de la vida", zanjan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Dos hermanos escapan con sus hijos de un coche en llamas en Poio, Pontevedra

Coche ardiendo en Pontevedra

Publicidad

Sociedad

El arma blanca de los hechos

Apuñalamiento por encargo en Ibiza: detenido un presunto sicario y el compañero de piso de la víctima

Tren de Rodalies

Impacta un tren de Rodalies contra un árbol caído en Girona

Noelia

La Asociación Derecho a Morir Dignamente, tras la muerte de Noelia: "La eutanasia es una ley garantista"

Eutanasia
Eutanasia

La eutanasia de Francesc Augé, bloqueada en los tribunales tras la oposición de su padre: "Me han sentenciado sin juicio"

Mónica García remite al criterio de la Ponencia de Vacunas la posibilidad de ampliar la protección frente a meningitis
Huelga médicos

Sanidad se abre a que una organización de pacientes medie en la huelga de médicos

Una joven durmiendo
Cambio de hora

Más luz, menos sueño: así afecta el horario de verano a nuestro cuerpo

La primavera ya está aquí, y con ella, toca adelantar los relojes. Un simple gesto que puede parecer inofensivo pero que nuestro cuerpo nota. La noche del sábado al domingo, cuando sean las 2 de la mañana, el reloj marcará las 3. ¿Cómo afecta esto a nuestro reloj interno?

Imagen de la concentración de este lunes. REMITIDA / HANDOUT por O'MEGA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/03/2026
Huelga médicos

Los médicos gallegos tendrán 10 minutos para atender a cada paciente en Primaria, con un máximo de 30 por jornada

Acuerdo en Galicia para desactivar la huelga de los médicos de familia, que dejó más de 72.000 consultas suspendidas. La Xunta exige ahora al Gobierno resolver el conflicto por el Estatuto Marco después de la cancelación de 177.000 actos sanitarios en la comunidad.

Parche espalda

Sergio murió tras ponerse un parche de fentanilo para el dolor de espalda: "Estaba sano, fue negligencia médica"

Imagen de archivo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo decidirá si un padre está legitimado para impugnar la eutanasia de su hijo mayor de edad tras el caso de Noelia Castillo

Los perros sacrificados

Investigan a un veterinario y a la cuñada del dueño de dos perros por practicarles la eutanasia sin consentimiento

Publicidad