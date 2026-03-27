La Asociación Derecho a Morir Dignamente, tras la muerte de Noelia: "La eutanasia es una ley garantista"

Tenía 25 años y toda una vida por delante con la que no podía más. Sus días se habían convertido en una auténtica batalla de supervivencia. Noelia Castillo recibió la eutanasia este jueves tras un arduo proceso judicial entorpecido por su padre durante 600 días.

En 2022, la joven catalana quedó parapléjica tras un intento de suicidio, que llevó a cabo tras haber sido víctima de una agresión sexual grupal. Dos años más tarde, Noelia pidió la eutanasia y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) se la aceptó por unanimidad tres meses después.

En julio del mismo año, entra en juego el padre de Noelia, quien recurrió ante la Justicia. Acudió a la Justicia española y europea, todas las peticiones desestimadas. El pasado lunes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también desestimó la última petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven. La Justicia avaló que Noelia Castillo poseía plena capacidad para decidir. En definitiva, el caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre, representado por la Asociación Abogados Cristianos, volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia.

El comunicado de la Asociación Derecho a Morir Dignamente

"La eutanasia es una ley garantista"

El caso de Noelia ha reabierto el debate social acerca de la eutanasia. Tras su muerte, desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente, han querido expresar el "reconocimiento y respeto a su decisión personal y libre sobre el final de su vida". Aseguran, además, que a lo largo del proceso, "hemos constatado que la eutanasia es una ley garantista que cuenta con un amplio apoyo social", aunque es necesario "seguir trabajando para impedir cualquier instrumentalización del proceso, especialmente para proteger a las personas más vulnerables", precisan en un comunicado.

"Lamentablemente, determinados grupos han intentado tergiversar la ley y hacer un uso partidista para impedir un derecho que no pudieron detener en el Congreso. Los intentos de bloqueo judicial quedaron claramente superados, reafirmando que ninguna iniciativa individual ni colectiva puede sacar a las personas la posibilidad de ejercer su derecho a una muerte digna", señalan.

Proposición de ley

Explican que, "desde Derecho a Morir Dignamente Catalunya estamos impulsando una proposición de ley para modificar la legislación procesal, con el objetivo de que ningún posible recurso contra resoluciones favorables a la eutanasia pueda suspender la prestación más de 20 días. La iniciativa propone que estos recursos se resuelvan en tramitación preferente, en un máximo de 20 días y en una única instancia, sin posibilidad de apelación, y que las medidas cautelares sólo se mantengan el tiempo estrictamente necesario".

Recuerdan también que "Noelia fue libre de dar su testimonio público, pero que el tratamiento sensacionalista de la prensa ha generado titulares engañosos y fake news, intentando provocar un debate que ya está resuelto. La eutanasia es un derecho legal y reconocido que garantiza la dignidad hasta el final de la vida", zanjan.