Al menos 32 especialistas y 13 informes: así fue el proceso de Noelia para recibir la eutanasia

Tras casi dos años luchando en una batalla judicial contra su padre por una muerte digna, Noelia lo ha conseguido. En la tarde del jueves, en un hospital de Sant Pere de Ribes recibió la eutanasia cumpliendo su deseo de descansar. Sin embargo, el proceso para solicitar y que te aprueben la eutanasia no es un proceso fácil. El medio 'El Confidencial' ha tenido acceso a documentación judicial sobre el caso de Noelia.

A lo largo del periodo judicial fue evaluada por al menos 32 especialistas entre médicos, psiquiatras y juristas y acumuló hasta 13 informes técnicos desde su intento de suicidio hasta el pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó por unanimidad su muerte asistida, en julio de 2024.

La joven de 25 años se arrojó desde un quinto piso lo que la dejó en silla de ruedas tras haber sido víctima de una violación múltiple. Ocurrió el 4 de octubre de 2022 y le diagnosticaron una paraplejia completa, quedando ingresada en el Hospital Joan XXII de Tarragona.

Tras recibir una pauta de regeneración intensiva para neurohabilitarla psiquiátricamente el 9 de febrero del año siguiente, ingresó en la clínica Guttmann. En esa fecha presentaba un trastorno límite de la personalidad obsesivo compulsivo con ideación suicida e ideas paranoides.

La nota del psiquiatra del centro recoge que en ese momento, Noelia ya había empezado a expresar su deseo de morir, los especialistas concluyeron que para ver si ese pensamiento era una frustración puntual había que esperar un año desde su accidente. Por eso, la petición oficial de eutanasia no consta hasta el 10 de abril.

Segundo informe

El informe elaborado por la doctora, identificada en los informes como B, el 11 de abril de 2023, tuvo diferentes interpretaciones entre la Generalitat de Cataluña y su padre, este último dijo que la paciente presentaba un buen aspecto general. Meses más tarde, el 14 de junio de 2023 recibió el alta y dio lugar al segundo informe. En la página 6 del documento, el padre destaca que la joven estaba "médicamente estable, con dolor neuropático bien controlado con la pauta actual, precisa de forma muy puntual ayudas".

Según el medio, Noelia continuaba expresando su deseo de morir, por lo que se reunió en hasta tres ocasiones con la Comisión de Ética Asistencial de L'Alt Penedès-Garraf, la encargada de estudiar las solicitudes de eutanasia. El primer encuentro tuvo lugar el 30 de noviembre del mismo año.

La segunda, casi dos meses después, el 24 de enero de 2024, para valorar el perfil de Noelia en el que se atendía a su edad, al precedente del intento de suicidio y a la existencia de determinados trastornos mentales. Y pasados seis días, 30 de enero, se le reconoció un grado de discapacidad del 74 por ciento, con carácter provisional hasta enero de 2027.

Tercera reunión

En otro informe del 22 de marzo, una especialista en psiquiatría de la Red de Salud Mental, señaló que "la paciente puede entender la gravedad de la medida que solicita y por lo tanto actuar por cuenta propia en lo necesario".

La tercera reunión, el 4 de abril de 2024, la Comisión de Ética Asistencial concluyó que la paciente mantenía la voluntad de pedir la eutanasia y podía iniciarse el procedimiento. Por lo que el 10 de abril, Noelia Castillo pidió formalmente la eutanasia.

La doctora B ejerció como "médica consultora" cuando pidió morir. Redactó un informe, como exige la ley de la eutanasia, donde tenía que incluir el diagnóstico de la paciente, el informe clínico y el posicionamiento hacia la solicitud. Y concluyó que la lesión medular y el tiempo desde su diagnóstico, hacían que esa situación algo permanente e irreversible.

Asimismo, señaló que Noelia presentaba sufrimiento constante por su patología psiquiátrica de base, agravado por las secuelas de la patología neurótica. Y días después, el 25 de abril, otra doctora, C, experta en neuropsicología clínica, psicooncología y cuidados paliativos, corroboró el deseo de Noelia de no seguir viviendo así.

Nueva evaluación psiquiátrica

"Dadas las particularidades del caso", como su edad y antecedentes, el 13 de junio de 2024 Noelia se sometió a una nueva evaluación psiquiátrica, que ratificó que la joven estaba en plena competencia y su patología no condicionaba su decisión de recibir la eutanasia.

El órgano que tiene la última palabra para decidir sobre la aprobación de la eutanasia, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, reunió a 19 profesionales el 15 de julio de 2024. Pero según dicta la ley, el presidente de la Comisión designó a dos miembros, una jurista y una médica, para verificar si concurren los requisitos y condiciones establecidas.

Ambas decidieron de mutuo acuerdo elevar la decisión al Pleno para una mayor garantía, por ello emitieron una posición de "desacuerdo". Posteriormente, se tuvieron que abstener en el pleno, que resolvió por unanimidad emitir informe favorable a la eutanasia de Noelia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.