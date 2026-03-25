Noelia se someterá a la eutanasia sola y con "el vestido más bonito": "Mi madre quiere verme cerrar los ojitos, pero le he dicho que no"

Antes de pedir la eutanasia, Noelia veía su mundo "muy oscuro". Sin ganas de comer, de salir, con dolores crónicos y sin metas ni objetivos. Se ha sentido sola e incomprendida, pero su decisión ha estado clara en todo momento. La historia de esta joven de 25 años conmueve y en unas horas llega a su fin. La vemos abrir los álbumes de fotos de su infancia junto a su madre y sonríe recordando instantes de una vida que siguen emocionando en esta entrevista que ha concedido en exclusiva al programa 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3.

"Me bebí un bote tóxico del carro de la limpieza"

Noelia relata sus dos intentos de suicidio, tras lo que su madre la ingresó en un psiquiátrico, donde explica "me lesioné con cortes y me bebí un bote tóxico del carro de la limpieza". Relata que las lesiones han sido constantes: "en el segundo psiquiatrico me lesioné dos o tres veces y despues me intenté suicidar dos".

La vida de Noelia, 25 años, no ha sido fácil. Noelia reclamó la eutanasia en abril de 2024 tras quedar parapléjica en uno de los intentos de suicidio que llevó a cabo después de ser víctima de una agresión sexual en grupo. Ha sido un proceso judicial arduo. Es ahora cuando su deseo de una muerte digna ha sido aceptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras la petición de su padre para paralizarlo.

El padre de la joven no ha cesado en el intento de paralizar el proceso, incluso este mismo miércoles ha intentado el último cartucho tras haber agotado todas la vías penales posibles para paralizar la muerte asistida. Ha solicitado, a través de la asociación Abogados Cristianos que ha llevado la parte jurídica del caso, que de manera urgente, el juzgado acuerde que la joven reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico. "Por fin lo he conseguido", cuenta ella, con el único deseo de "descansar porque no puedo más".

"Mi padre me vio caer y no pudo hacer nada"

Noelia relata en esta entrevista la complicada relación que ha tenido con su padre, quien considera que "no ha respetado" su decisión y "nunca lo hará" al haber intentado frenar el recurso del Supremo. "Mi padre empezó a gritarme, diciéndome que no tenia corazón, que era muy fría, que no siento ni padezco, que no pienso en el dolor de los demás, que no tengo dolores, que es mentira lo que digo, me dolió muchisimo todo lo que me dijo", cuenta la joven acerca de su decisión de recibir la eutanasia y cómo ha vivido su progenitor el proceso.

En uno de esos intentos de suicidio, explica Noelia: "mi padre me vio caer y no pudo hacer nada, pero después de todo lo que ha hecho, ya no me siento mal", se muestra tajante. Ella siente que su padre "no ha querido escucharme".

Noelia morirá sola

A pesar de la petición de su madre para verle "cerrar los ojitos", al igual que la vio nacer, Noelia quiere morir sola. Por su parte, su padre le dijo "que no vendría a la eutanasia, ni al entierro, que no quería saber nada más de mi, que para él estaba muerta", ante lo que Noelia no entiende los esfuerzos de su progenitos por intentar paralizar la eutanasia: "que no quiera perder a una hija a la que no hace caso, no me llama, no me escribe nunca, lo único que hace es traerme comida, para qué me quiere viva", se pregunta ella.

Noelia no se encuentra nerviosa de cara a recibir la eutanasia por la que tanto ha luchado, sino "liberada y en paz". Tiene claro que no quiere "ser ejemplo". Morirá sola en su habitación porque es su "zona de confort" y con su vestido más bonito.