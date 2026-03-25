La larga batalla de Noelia por la eutanasia: de su intento de suicidio en 2022 al aval final de la justicia europea

La joven parapléjica de 25 años reclamó la eutanasia en abril de 2024. Un proceso judicial largo y complicado ha hecho que , hasta el ahora , no haya podido recibir la ayuda para morir. Su deseo de una muerte digna ha sido aceptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras la petición de su padre para paralizarlo.

El padre de Noelia lo ha intentado todo para evitar la eutanasia que ha pedido su hija de 25 años. Hoy ha intentado el último cartucho tras haber agotado todas la vías penales posibles para paralizar la muerte asistida. Ha solicitado – a través de la asociación Abogados Cristianos que ha llevado la parte jurídica del caso- que de manera urgente -porque mañana a las seis de la tarde Noelia recibirá la eutanasia- el juzgado acuerde que la joven reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico.

En un comunicado al que ha tenido Antena 3 Noticias explican que aunque la ley no prevé protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia, la asociación recuerda que Noelia "tenía una discapacidad reconocida del 67% por enfermedad mental" antes de su intento de suicidio. "Tras la caída, que la dejó en silla de ruedas, su discapacidad solo aumentó al 74%, lo que evidencia que el problema de fondo es psiquiátrico", expone en el escrito remitido al juzgado. Según ellos, esto demuestra que su problema principal es psicológico . Añaden que la joven "no está siguiendo ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico". "Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar", denuncian en el escrito.

Aseguran que en caso de que no se suspenda la eutanasia, impulsarán cambios legales para exigir protocolos obligatorios previos en salud mental.

Quedó parapléjica en 2022

La joven catalana quedó parapléjica en 2022 tras un intento de suicidio, que llevó a cabo tras haber sido víctima de una agresión sexual en grupo, según el padre de la joven. El 10 de abril de 2024, Noelia pidió la eutanasia, y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) se la aceptó por unanimidad, tres meses después.

Es la mediana de tres hermanas y ningún miembro de la familia la apoya en esta decisión.

El 18 de julio del mismo año, el padre de Noelia recurrió ante la justicia. Acudió a la justicia española y europea y todas las peticiones fueron desestimadas. El pasado lunes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también desestimó la última petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven. La justicia avala que Noelia Castillo tiene plena capacidad para decidir.

Noelia recibirá la eutanasia este jueves.

Aquí puedes ver la entrevista exclusiva a Noelia en Y Ahora Sonsoles

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