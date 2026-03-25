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CRIMEN DE SUECA

El asesino del crimen de Sueca dice no recordar nada del momento en el que mató al niño de 13 años, aunque mantiene ser "el único culpable"

Juan Francisco se entregó tras el crimen, confesó ser el único responsable y, meses después, mantiene que no recuerda qué ocurrió en el momento exacto del asesinato.

El asesino confeso de Álex, en su declaración ante el juez

El asesino del crimen de Sueca dice no recordar nada del momento en el que mató al niño de 13 años, aunque mantiene ser "el único culpable" | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

24 de enero de 2026. Aquella tarde, un hombre de 48 años mató a Álex, amigo de su hijo, de 13 años, en su propia casa en Sueca, Valencia. El menor había acudido al domicilio de su amigo en la calle Trinquet Vell a jugar a la videoconsola. Allí, el padre del niño, Juan Francisco M., lo asesinó con extrema violencia, utilizando un bate de béisbol y dos cuchillos.

Horas después, el propio autor se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y confesó: "Ponedme las esposas, que he matado a un chico". En su declaración ante el juez 72 horas después de los hechos, reconoció la autoría del crimen, pero aseguró no recordar nada del momento exacto del ataque. Una versión que mantiene también desde la cárcel, después de que el magistrado le decretara prisión permanente sin fianza.

Un crimen sin móvil claro

A día de hoy, la gran incógnita sigue siendo el motivo del asesinato. El agresor no tenía relación con la víctima ni con su familia y no existían antecedentes de comportamiento violento.

En su relato, insiste en que fue "un arrebato" y señala factores personales como el estrés por su separación matrimonial, conflictos familiares y la reciente muerte de su abuela. También menciona el consumo de alcohol ese mismo día y que en alguna ocasión había sufrido ataques epilépticos.

En su declaración, aseguraba entre llantos que no sabe lo que pasó, pero su falta de memoria sobre el momento clave choca con su capacidad para recordar lo ocurrido antes y después, lo que genera grandes dudas en la investigación.

"Soy el único culpable"

El único testigo directo es su propio hijo, que se encontraba en la vivienda. Según su declaración, escuchó los gritos de su amigo y, al acudir al baño, vio a su padre agrediéndole. El menor también aseguró que su padre culpó a su exmujer tras el ataque, aunque el acusado lo niega y afirma no recordar haber pronunciado esas palabras.

Desde prisión, Juan Francisco M. insiste en que él es el "el único culpable" y pide que no se señale a su entorno familiar. También afirma estar arrepentido y asegura que "daría lo que fuera" porque no hubiera ocurrido.

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