La madre de Álex, el niño de 13 años asesinado por el padre de su amigo en Sueca: "Aquí no cabemos las dos familias"

Sucedió el 24 de enero. Juanfran, de 48 años y bibliotecario de Algemesí, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca diciendo que había matado al amigo de su hijo, de 13 años, en el interior de su vivienda de la calle Trinquet Vell. Los dos menores jugaban con la consola cuando, por motivos que se investigan, se desató la tragedia.

Dos cuchillos y un bate de béisbol fueron las armas utilizadas para cometer el crimen. El presunto asesino aprovechó que la víctima estaba en el cuarto de baño para abalanzarse contra él. Después dejó a su hijo en casa de los abuelos y se dirigió al cuartel.

En el pueblo hay mucho malestar. La familia del asesino confeso dice que son víctimas colaterales de lo sucedido y que el hijo, de la misma edad que el fallecido, está sufriendo una campaña en la que lo señalan como 'asesino'.- Reclaman para él protección, silencio, cuidados y el derecho a poder reconstruirse y no ser objeto de la rabia y la frustración.

También han aparecido pintadas amenazantes en la casa del presunto asesino y otras junto a la vivienda de la de sus padres en Sueca. La familia insiste en que no son responsables de lo ocurrido, que condenan el crimen y que se unen al duelo de los padres de Alex. Y añaden: “Nuestra familia también ha visto su vida completamente destrozada por estos hechos. Desde el primer momento hemos colaborado con la justicia y respetamos el procedimiento en curso, confiando en que se esclarezca lo sucedido y se determinen todas las responsabilidades conforme a la ley. Rogamos que cesen los ataques, los señalamientos y las amenazas”.

Visi del Saz, madre de la víctima, ha explicado en declaraciones a Espejo Público: “La gente nos conoce, no estamos detrás de esas pintadas, no sabemos si ellos han hecho algo o no, pero desde luego no son víctimas. Yo tengo fotos de la madre del presunto asesino quitando varios carteles que hay colgados por el pueblo en los que aparece la foto de mi hijo de espaldas con la palabra justicia en grande.

La situación es triste y tensa

Explica Visi: “La investigación continúa, faltan pruebas, confesiones, una autopsia definitiva. Hay que demostrar que Juanfran lo mató. Mi sensación es de que contó con ayuda. En la casa había tres personas y sólo murió mi hijo. Él no se merecía esto”

En Sueca las opiniones son dispares, hay muchas versiones sobre lo sucedido. Visi del Saz dice: "Pido justicia, pero aquí no cabemos las dos familias. La exmujer de Juanfran sí, pero el resto no nos han apoyado, no se han dirigido a nosotros para nada, ningún mensaje”

El asesino confeso permanece en la prisión de Picassent bajo un protocolo antisuicidio, mientras la Guardia Civil prosigue con la investigación pendiente de más declaraciones, del análisis de las llamadas de los móviles y de interrogar con ayuda de la cámara Gesell al amigo de Alex e hijo del asesino confeso.

