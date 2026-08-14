Efemérides de hoy 14 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 14 de agosto?

El 14 de agosto de 2000, el Concilio de la Iglesia ortodoxa rusa anuncia una decisión de enorme carga simbólica y espiritual al aprobar la canonización del último zar de Rusia, Nicolás II, y de su familia. Tras un exhaustivo proceso de deliberación, las autoridades eclesiásticas determinan elevar a los altares a los Romanov bajo la categoría de "portadores de la pasión", una distinción teológica otorgada a aquellos creyentes que afrontaron su muerte con piedad cristiana y resignación, emulando los últimos momentos de Jesucristo. Este histórico veredicto buscó sanar heridas del pasado soviético, transformando la trágica ejecución de la familia real en 1918 a manos de los bolcheviques en un acto de martirio religioso oficialmente reconocido.

La medida adoptada en la catedral del Cristo Salvador de Moscú no estuvo exenta de debates políticos y debates sociales, ya que el reinado del monarca generaba opiniones muy divididas sobre su gestión gubernamental antes de la revolución. Sin embargo, la institución religiosa prefirió desvincular las decisiones gubernamentales de Nicolás II de su faceta puramente devota y del trágico destino que compartieron su esposa Alejandra y sus cinco hijos. Con esta resolución, la Iglesia ortodoxa buscó redefinir la identidad espiritual y nacional de la Rusia poscomunista, cerrando simbólicamente un ciclo de represión antirreligiosa y restituyendo el estatus sagrado de los últimos soberanos imperiales en la memoria colectiva.

Un 14 de agosto, pero de 1226, el monarca castellano Fernando III "El Santo" y el arzobispo Roda unen sus fuerzas políticas y religiosas para colocar la primera piedra de la monumental Catedral de Toledo. Este emblemático suceso supone el desmantelamiento definitivo de la antigua mezquita mayor que operaba en la urbe, abriendo paso a la proyección de un majestuoso templo de estilo gótico clásico inspirado en las grandes corrientes catedralicias del norte de Francia. La reedificación del recinto no solo se planeó como un prodigio de la ingeniería y la arquitectura de la época, sino como un poderoso símbolo de la hegemonía de la corona de Castilla, convirtiéndose con el paso de los siglos en el epicentro espiritual del reino y en una de las joyas artísticas más deslumbrantes del patrimonio mundial.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de agosto?

1556.- Establecimiento definitivo de los portugueses en China, cerca de Cantón, donde fundaron Macao.

1598.- Se inaugura en Sevilla la Casa de la Lonja, que posteriormente se convertirá en el Archivo General de Indias.

1914.- Japón declara la guerra a Alemania.

1917.- China declara la guerra a Alemania y a sus aliados.

1941.- Firma de la Carta Atlántica, suscrita por Churchill y Roosevelt.

1953.- Descubrimiento de un poblado y una necrópolis romana en Tiriez (Albacete).

1957.- Proclamación del Reino de Marruecos. El hasta entonces sultán Mohamed V se convierte en rey.

1988.- El piloto español Jorge Martínez "Aspar" hace doblete en el Mundial de Motociclismo al conquistar el título en 125 cc días después de ganar el de 80 cc.

1994.- España consigue un triplete histórico en el maratón masculino de los Campeonatos de Europa con tres medallas de Martín Fiz, Diego García y Alberto Juzdado, y se proclama campeona de Europa por equipos.

2015.- La bandera estadounidense vuelve a ondear en Cuba, tras 54 años.

2021.- Un potente terremoto en Haití deja más de 1.400 muertos.

¿Quién nació el 14 de agosto?

1940.- Gabriel Cisneros, político español.

1945.- Wim Wenders, cineasta alemán.

1957.- José Coronado, actor español.

1959.- Magic Johnson, exjugador de baloncesto estadounidense.

1966.- Halle Berry, actriz estadounidense.

1980.- Estrella Morente, cantaora flamenca.

1983.- Mila Kunis, actriz ucraniana naturalizada estadounidense.

¿Quién murió el 14 de agosto?

1951.- William Randolph Hearst, magnate de la prensa estadounidense.

1956.- Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán.

1971.- Georg von Opel, constructor alemán de automóviles.

1972.- Manuel Millares Sall, pintor español.

1988.- Enzo Ferrari, constructor italiano de coches deportivos y de carreras.

2005.- Manuel Vázquez, matador de toros.

2024.- Carlos Ferrando, periodista español.

¿Qué se celebra el 14 de agosto?

Hoy, 14 de agosto, se celebra el Día Mundial del Lagarto.

Horóscopo del 14 de agosto

Los nacidos el 14 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto, se celebra santa Atanasia y los santos Marcelo, Eusebio, Calixto y Demetrio.