Asalta violentamente a una octogenaria para robarle las joyas en Sant Vicent del Raspeig

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 43 años como presunta autora de un delito de robo con violencia a una octogenaria cometido en la vía pública del municipio de San Vicente del Raspeig (Alicante) durante el día.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo, cuando los agentes recibieron un aviso por un robo con violencia sufrido por una mujer de 88 años. A raíz de la agresión, la víctima resultó lesionada por un forcejeo, en el que la autora le arrancó los pendientes de oro que llevaba y le causó desgarros en los lóbulos de las orejas, según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado.

Ante la gravedad de las lesiones y la vulnerabilidad de la víctima, se estableció de inmediato un operativo de localización en el que participaron patrullas uniformadas y secretas. Además, se examinó el material de grabaciones de cámaras de seguridad cercanas a la zona para obtener imágenes de la presunta autora huyendo del lugar tras la comisión del delito.

La policía logró identificar a la sospechosa que es una vecina de San Vicente del Raspeig. A continuación se desplegó un dispositivo de búsqueda que terminó horas después del robo, cuando la localizaron en un parque de la localidad y fue finalmente detenida.

De forma paralela, los investigadores llevaron a cabo una investigación en distintos establecimientos de compra-venta de oro. En uno de ellos encontraron los pendientes sustraídos, que fueron recuperados y devueltos a su legítima propietaria, quien aún se encontraba conmocionada por lo sucedido.

La autora trabajaba en un centro sanitario de la provincia

Las investigaciones han permitido determinar que la detenida había realizado numerosas ventas de joyas en este tipo de establecimientos en los últimos años. Además se ha averiguado que la presunta autora ha estado trabajando durante los últimos años como personal sanitario en un hospital de la provincia, por lo que no se descarta que pudiera haber sustraído joyas a pacientes.

Por esta razón, las investigaciones continúan abiertas en colaboración con el centro hospitalario para la localización de posibles nuevas víctimas. La detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, iniciativa dirigida a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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