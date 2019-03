El arzobispo de Toledo califica de "mascarada" la fiesta de Halloween

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, lamenta que cada vez sea más popular entre los españoles la fiesta de Halloween, por considerarla "una mascarada", que carece de buenos sentimientos y que se limita a asustar y a dar miedo. Así lo ha puesto de manifiesto el prelado toledano en su homilía en la catedral primada con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos.

"Nosotros no celebramos esa fiesta pagana, que al contrario de nuestras grandes fiestas (Pascua y Navidad), en Halloween no hay misa, no hay mensaje papal disfrazado de Pokemon y tampoco está llena de buenos sentimientos, ya que no se celebra el amor y la paz".

En Halloween, "se asusta, se da miedo y eso es todo", ha dicho Rodríguez, que lamenta que cada año esta fiesta pagana gane en popularidad, quizá porque "no hay regalos que ofrecer" y tampoco hay interacción y la visita no entra en casa.

Se trata de una fiesta "sin sacrificio, sin sermón, sin misa", en la que "da lo mismo ser ateo que creyente para celebrarla; no hay Dios, hay justamente muertos. Una mascarada", ha afirmado. La palabra Halloween, ha explica el arzobispo de Toledo, es la contracción en inglés de All Hallows Eve, que significa la víspera de Todos los Santos, pero con esta fiesta se busca alejarse de la religión, de la fe.