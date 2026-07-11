Efemérides de hoy 11 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 11 de julio?

El 11 de julio de 2002, doce gendarmes marroquíes desembarcan en la isla de Perejil dando comienzo a una crisis diplomática entre España y Marruecos. La versión oficial del Gobierno del país del norte de África fue que se trataba de un puesto avanzado, el objetivo era crear un punto estratégico para controlar el narcotráfico y la inmigración ilegal. La presencia de las tropas marroquíes no pasaría desapercibida, una patrullera de la Guardia Civil se acercó al islote y conminó a los gendarmes a retirarse. Los marroquíes no solo negaron la invitación, llegaron a encañonar a los guardias civiles con sus fusiles AK-47. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no tardaría en condenar las acciones del país vecino, exigieron que se volviera a la situación anterior a la ocupación, al “status quo”.

Un 11 de julio, pero de 1969, David Bowie publica 'Space Oddity', uno de los temas musicales más emblemáticos del artista. La canción narra el lanzamiento al espacio del mayor Tom, un astronauta que está a punto de descubrir la inmensidad del cosmos. La prensa especializada de la época criticó favorablemente el sencillo, convirtiéndose a los meses en un verdadero fenómeno de la cultura popular en Reino Unido. La BBC eligió este tema para acompañar a las imágenes del Apollo 11, además de ser usado en numerosas series de televisión y películas, como 'La Vida Secreta de Walter Mitty' (2013).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de julio?

1533.- Excomunión de Enrique VIII de Inglaterra y ruptura con Roma.

1954.- El jefe del Ejército de Paraguay, Alfredo Stroessner, gana las elecciones presidenciales y protagoniza una dictadura hasta 1989.

1964.- Inauguración del edificio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid.

1972.- Comienza en Reikiavik, Islandia, el Campeonato del Mundo de Ajedrez entre el defensor Boris Spasski, de la antigua URSS, y el aspirante Bobby Fischer.

Fischer se proclamó campeón el 1 de septiembre, convirtiéndose en el primer estadounidense en lograrlo.

1978.- Mueren 215 personas y otras 67 resultan heridas al estallar un camión con propileno frente al camping 'Los Alfaques', en Alcanar (Tarragona).

1982.- Italia gana el Mundial de fútbol al vencer en la final a la República Federal de Alemania (3-1), en el estadio Bernabéu.

2000.- Una treintena de jefes de Estado aprueban por unanimidad en Lomé (Togo) la creación de la Unión Africana. Será constituida en 2002 en Durban (Sudáfrica).

2003.- El Gobierno español aprueba el despliegue de 1.300 militares en Irak.

2010.- La selección española de fútbol se proclama campeona del Mundial de Sudáfrica al vencer a Holanda (1-0), con gol de Andrés Iniesta en el minuto 116.

2015.- Segunda fuga de prisión una prisión mexicana del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

2021.- Cuba registra las protestas ciudadanas más graves desde la década de las noventa alentadas por la situación económica y sanitaria que vive el país.

¿Quién nació el 11 de julio?

1561.- Luis de Góngora y Argote, poeta español.

1934.- Giorgio Armani, diseñador y modisto italiano.

1958.- Hugo Sánchez, futbolista y entrenador mexicano.

1959.- Suzanne Vega, cantante estadounidense.

1972.- Henrique Capriles, político venezolano.

1975.- Rubén Baraja, exfutbolista y entrenador español.

1979.- Eric Abidal, exfutbolista francés.

¿Quién murió el 11 de julio?

1766.- Isabel de Farnesio, reina de España y esposa de Felipe V.

1937.- George Gershwin, compositor estadounidense.

1989.- Laurence Olivier, actor británico.

2003.- María Mercedes Carranza, poetisa colombiana.

2015.- Satoru Iwata, empresario japonés y presidente de Nintendo.

2016.- Emma Cohen, actriz española.

2023.- Milan Kundera, escritor checo.

¿Qué se celebra el 11 de julio?

Hoy, 11 de julio, se celebra el Día Mundial del Caballo.

Horóscopo del 11 de julio

Los nacidos el 11 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 11 de julio

Hoy, 11 de julio, se celebra santa Olga y los santos Benito, Pío, Cindeo, Abundio y Cipriano.