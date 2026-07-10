Un vecino sobre el incendio de Los Gallardos: "Eso era una llama de ocho metros"

El incendio declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos ha dejado, al menos, 12 personas muertas y 23 desaparecidas, según el último balance facilitado por las autoridades. En medio de la tragedia, un vecino que se encontraba en la zona ha relatado la rapidez con la que avanzó el fuego y la angustiosa huida que vivió para salvar la vida.

"Eso era una llama de ocho metros", explica el testigo al recordar la virulencia del incendio, que, según los expertos, tuvo un comportamiento explosivo y se propagó con enorme rapidez. El vecino asegura que las llamas avanzaron en cuestión de segundos, sin apenas margen de reacción.

"La única opción fue correr y subir esa montaña. Me faltaban piernas y primero me refugié en esa casa", relata. Sin embargo, el peligro continuó aumentando y tuvo que volver a escapar. "Como vi que el fuego llegaba me bajé a otra casa. Allí ya me refugié hasta que vinieron los bomberos y la Policía Local del pueblo y me rescataron", añade.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, elevó el balance de víctimas mortales de 11 a 12 personas y confirmó que 23 personas continúan desaparecidas. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, precisó que la Guardia Civil ha recibido tres denuncias oficiales por personas no localizadas y explicó que la cifra de 23 responde a llamadas telefónicas de familiares o allegados que no han logrado contactar con esas personas.

Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del incendio podría estar en un tendido eléctrico, antes de propagarse por la masa forestal. Según la última actualización de Antonio Sanz, los primeros indicios apuntan a que todos los fallecidos podrían ser extranjeros. Cuatro víctimas quedaron atrapadas en vehículos y otras siete murieron después de abandonar los coches e intentar escapar a pie. El incendio está considerado ya como el más letal del siglo XXI en Andalucía.

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