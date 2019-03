Antonio del Castillo: "Yo no voy a intervenir mientras la policía este allÍ, pero no voy a parar hasta encontrar a mi hija"

Del Castillo también ha subrayado que su hija se ha convertido en su "sueño" y en su "obsesión". "No voy a parar hasta encontrar a mi hija. Eso lo sabe...no digo más", ha concluido, visiblemente emocionado y arropado por un sonoro aplauso.

El Gobierno confirma que la Policía seguirá buscando a Marta del Castillo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han subrayado este lunes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continuarán buscando el cuerpo de la joven sevillana Marta del Castillo pese a que el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, haya cerrado las diligencias abiertas tras las últimas declaraciones del condenado, Miguel Carcaño, en las que achacaba el asesinato a su hermano.

En un encuentro con los padres de la joven sevillana, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, en la sede del diario 'La Razón' en Madrid, la vicepresidenta y el responsable de Interior han coincidido en destacar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a continuar con las búsquedas. "Van a trabajar todo lo que puedan", ha subrayado Sáenz de Santamaría, al tiempo que Fernández Díaz ha dicho que la Policía hará "todo lo posible y todo lo imposible para encontrar el cuerpo de Marta".

Sin entrar a cuestionar que el juez y la Fiscalía optaran por cerrar el caso pese a las últimas declaraciones en las que Carcaño inculpaba a su hermano, Francisco Javier Delgado, el titular de Interior ha dicho que ha transmitido a los padres de Marta que "cuenten con la Policía", cuerpo que, "en el marco de la ley, tiene toda la legitimidad para seguir buscando a Marta".