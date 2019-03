Ana Mato pide que se retire el libro 'Cásate y sé sumisa' por considerarlo una falta de respeto

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha pedido que se retire el libro 'Cásate y sé sumisa' de Constanza Mirano editado por el Arzobispado de Granada, porque no comparte "ni el título ni el contenido" y lo considera una "falta de respeto" a la mujer.

"No es nada adecuado, es una falta de respeto a las mujeres".

"No comparto en absoluto ni el título ni el contenido" y me gustaría y así lo he pedido que se retirara ese libro, creo que no es nada adecuado y que es una falta de respeto a las mujeres", comenta.

No obstante, ha precisado que "de momento" no he obtenido "ninguna" respuesta sobre su petición de retirada y ha insistido en que espera que se retire pues, a su juicio, "ninguna mujer ni la mayoría de la sociedad" comparte el título ni el contenido del mismo.

Instituto de la mujer

Hace dos semanas, la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, siguiendo instrucciones de Ana Mato, envió una carta al Arzobispado de Granada para que reconsiderara la publicación del libro 'Cásate y sé sumisa' porque no encajaba en los valores de igualdad que cualquier institución pública debe defender, según han explicado fuentes de la Secretaría de Estado de Igualdad.

Ya la Junta de Andalucía y el PP andaluz han pedido que se retire el libro pero, por el momento, el Arzobispado de Granada ha dicho que no ve razones para que la editorial Nuevo Inicio, que depende de la diócesis, lo retire.