"Las mujeres han de ser obedientes, leales, generosas y siempre colocarse debajo". Con este breve comentario oferta la editorial su última novedad: "Cásate y se sumisa". Es el libro que ha publicado la editorial presidida por el Arzobispo de Granada. El libro está escrito por la periodista italiana Constanza Miriano. Una mujer que se define a sí misma como "una madre de 4 hijos, casada con un solo marido, sumisa y, como soy católica, casi siempre estoy de buen humor". En su blog, la periodista señala que "el hombre debe encarnar la guía, la regla, la autoridad. La mujer debe salir de la lógica de la emancipación y abrazar con júbilo el rol de la hospitalidad y del servicio".

Para el arzobispo de Granada, Javier Martínez, presidente de la editorial "Nuevo Indicio", el libro es una "apuesta radical, arriesgada y sorprendente". El libro ha provocado, como no podía ser de otra manera, una oleada de críticas desde que hace un mes se publicara la versión en castellano. En Italia, gracias o a pesar de la polémica, ha sido líder de ventas. Su autora dice que haber ayudado con este libro a miles de mujeres italianas. "He recibido cartas de mujeres que dicen que les ayudó a cambiar su vida matrimonial. Muchas me agradecen porque han aprendido a querer mejor a sus maridos".