Día de los Abuelos: pilar familiar, amor incondicional y una llamada de atención sobre sus cuidados

En España, los abuelos representan más del 20 % de la población. Durante décadas han sido un pilar esencial en la estructura familiar: crían a sus hijos, cuidan a sus nietos y entregan un amor difícil de comparar. Hoy, en su día, la sociedad les rinde homenaje y reflexiona sobre la importancia de cuidarles cuando más lo necesitan.

Un amor que no se compara con nada

"Alicia, hija… ¿me oyes? Soy la abuela...". Es la llamada que todo nieto desea recibir, el mayor regalo que muchos esperan conservar el mayor tiempo posible. Alejandro lo sabe bien. Hoy ha ido a visitar a su abuela a la residencia Las Mimosas, en Serranillos del Valle. "¿Se puede decir que nos dan un cariño especial?" le preguntamos. "Si, claro. El amor de los abuelos no se compara con nada", responde sin dudar.

Juliana, otra residente, nos recibe a sus 92 años con sus mejores galas. A su lado están su hijo y su nieto. Le preguntamos si no fue duro encargarse también de sus nietos después de criar a sus dos hijos. "Pues no, porque yo ya estaba sola; me lo llevaba mi hijo y lo recogían por la noche. Ya se lo llevaba cenadito, con su pijamita puesto, y ya iba para su casita a dormir", recuerda emocionada, con los ojos brillantes.

El cariño que traspasa generaciones

Para muchas personas, la figura de los abuelos es insustituible. Marta, también residente, reflexiona sobre si hay diferencia entre el amor que se tiene a los hijos y a los nietos. "Pues yo no sé diferenciar porque yo quería mucho a mis hijas quiero mucho a mis nietas quiero mucho a mi bisnieta, que ella es mi locura. Yo creo que son casi iguales los cariños".

Su nieta, que acaba de ser madre, sí aprecia una diferencia: "Sí, bueno, a ver… los abuelos siempre miman y consienten más que los padres, y no marcan tantos límites como los padres".

Cuidar a quienes siempre cuidaron

Después de una vida entregada a los demás, ahora son ellos quienes necesitan cuidados. El reto es grande: apoyarles con recursos adecuados y preservar su dignidad en esta etapa. Así lo afirma María del Corral, directora general del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS): "Hay que reivindicar que el sistema de cuidados se fortalezca, que tenga una financiación suficiente para atender los servicios que requieren estas personas que empiezan a considerarse una carga. Es tristísimo, porque afecta a la dignidad de las personas".

En la misma línea se expresa Pilar Jiménez, directora de la residencia Las Mimosas: "Mantener su capacidad de decisión es la forma principal de que ellos sigan sintiendo que siguen siendo quienes son y que se les sigue teniendo en cuenta".

