Se alquila el ayuntamiento de Jávea

El municipio alicantino de Jávea no ocupará el edificio de su nuevo ayuntamiento. El inmueble lleva tres años casi acabado pero falta acondicionarlo y el alcalde prefiere gastar el dinero en asuntos más necesarios. De momento le han puesto un cartel: 'Se alquila'.



El alcalde de Jávea se ha decidido por el palacete del siglo XVIII, antiguo edificio del ayuntamiento, para poner en alquiler el nuevo complejo que no ha llegado a estrenarse y que costó 6 millones de euros poner en pie. "Ahora no es el momento de grandes gastos", declara José Chulvi, alcalde de la localidad Valenciana.

A los nuevos inquilinos les costaría unos 2 millones de euros acondicionar el edificio. La renta del inmueble estaría destinada a otros gastos municipales así como a sanear deuda, tal y como han manifestado fuentes del ayuntamiento.

El consistorio paga una renta de 45.000 euros mensuales por un edificio que lleva 3 años cerrado. Los vecinos están de acuerdo en que se alquile el edificio para que se amortice el dinero que costó el inmueble. El consistorio valenciano no ha puesto aún una cifra para el inquilino.