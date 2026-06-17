Alexis, el joven que sobrevivió saltando entre las llamas en Vielha pide ayuda para empezar de cero

Alexis Castellví, el héroe de 25 años que consiguió salvar su vida y la de sus vecinos en el incendio que se produjo este lunes en un edificio de Vielha, Valle de Arán, ha creado un GoFundMe para poder salir adelante. Hemos podido hablar con su hermano mayor, Rodrigo Castellví: "Todavía estamos en shock, asimilando todo lo que ha pasado".

Hace 6 años, Alexis, originariamente de Tarragona, se fue a vivir al Valle de Arán para perseguir su sueño: ser snowboarder profesional. Durante todo este tiempo, no ha parado de entrenar y ha invertido todos sus ahorros en comprar una gran cantidad de material que se ha convertido en cenizas.

"Está devastado", relata su hermano. Ahora "tiene que empezar de cero, después de tantos años luchando por su sueño".

"Te das cuenta de que cualquier otra persona en su situación hubiese muerto"

Como si de una advertencia se tratara, Alexis se desveló el lunes a las 5 de la mañana, pero se volvió dormir. Más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, el estruendo de una fuerte explosión le hizo abrir los ojos. Antes de que pudiera hacer nada, la pared de su vecino le cayó encima. Cuando se dio cuenta de que su edificio estaba en llamas, "lo primero que hizo fue abrir la ventana para pedir auxilio y avisar a los demás vecinos", explica Rodrigo.

El joven superviviente es escalador profesional, algo que le ha salvado la vida: "Salió por la ventana de la buhardilla escalando e hizo varios saltos acrobáticos por el tejado".

Los bomberos no tardaron en llegar, pero el cableado eléctrico les complicó acceder a la vivienda. Llevado por la desesperación ante un fuego que iba avanzando y un suelo que empezaba a quemar, Alexis decidió saltar más de dos metros hasta la cesta de los bomberos y salvó su vida. "Te das cuenta de que cualquier otra persona en su situación hubiese muerto", señala su hermano.

Tras escapar de las virulentas llamas, Alexis fue trasladado al Hospital d’Aran lleno de heridas y quemaduras en manos y pies. El joven pidió enseguida el alta para ir a buscar a sus dos gatas, o como las llamaba él, sus “ángeles”, pero no hubo suerte.

Su entorno ha creado un GoFundMe y ya han recaudado 5.000 euros

Sin su piso ni ninguna de sus pertenencias, Alexis se ha trasladado a Tarragona para estar cerca de su familia.

"Es una persona muy querida en el Valle de Arán", explica su hermano, quien se siente agradecido por todas las personas que les están ayudando. Las indemnizaciones del seguro pueden tardar en llegar meses o incluso años, por lo que la gente de su alrededor ha creado una campaña de GoFundMe, con la que ya han conseguido recaudar 5.000 euros.

Aunque Alexis es el hermano pequeño, para Rodrigo siempre ha sido "el fuerte de la familia" y "verle tan destrozado, llorando y con pesadillas" es muy duro para todo su entorno.

Su hermano Rodrigo está "muy afectado de ver que he estado a punto de perder a mi hermano, a una persona tan importante en nuestra familia". A pesar del horror que Alexis y su familia han vivido, se sienten "muy agradecidos, porque sabemos que ha tenido mucha suerte y ha vuelto a nacer".

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