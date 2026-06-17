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Crecimiento demográfico

Así cambiará España en los próximos 50 años: más habitantes y una población cada vez más envejecida

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que para 2076 casi un tercio de la población española tendrá más de 65 años y cuatro de cada diez residentes habrán nacido fuera del país. El crecimiento demográfico dependerá principalmente de la inmigración.

Población envejecida

Las personas con más de 100 años se multiplicaran por 13, habrá casi 260.000 | Antena 3 Noticias

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Marta Cidancha
Publicado:

España podría superar los 53 millones de habitantes en los próximos 50 años si continúan las tendencias demográficas actuales. Según las últimas estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo prevé que en 2076 alrededor del 30,9% de la población tendrá 65 años o más, frente al 21,1% actual.

La inmigración como principal motor demográfico

El estudio señala que el aumento de habitantes estaría impulsado casi exclusivamente por la llegada de población procedente de otros países. De hecho, el porcentaje de personas nacidas en España pasaría del 79,8% al 59,6% dentro de medio siglo, mientras que quienes hayan nacido en el extranjero representarían el 40,4% de total.

Evolución de la natalidad

En cuanto a la natalidad, el número de nacimientos experimentaría una ligera recuperación hasta 2042, aunque seguiría siendo insuficiente para equilibrar el crecimiento de las defunciones. Además, el promedio de hijos por mujer aumentaría de forma moderada, pasando de un 1,10 en la actualidad a 1,16 en 2040.

Por otro lado, la esperanza de vida continuaría creciendo, en 2075 se situaría en torno a los 87 años para los hombres y 90 para las mujeres, varios años por encima de los niveles actuales.

Consecuencias del envejecimiento

El envejecimiento de la población también tendría consecuencias en la estructura demográfica del país. Mientras que el grupo de mayores de 65 años alcanzaría su máximo histórico, la tasa de dependencia, podría llegar al 73,2%.

Las previsiones también muestran diferencias entre las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Comunidad de Madrid, registrarían los mayores incrementos de población en los próximos 15 años, en cambio Extremadura, Principado de Asturias y Castilla y León, serán las regiones con los descensos más significativos.

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