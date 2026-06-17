La Guardia Civil pide ayuda ciudadana para identificar un cadáver hallado el Albalat de la Ribera, Valencia

La Guardia Civil ha pedido ayuda a la ciudadanía para tratar de identificar el cadáver de una persona encontrado en la localidad valenciana de Albatat de la Ribera. El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado 29 de mayo en un campo de naranjos.

Un equipo de la Policía Judicial de Almussafes se desplazó al lugar y comprobaron que esta persona vestía zapatillas de deporte color gris, ropa interior tipo bóxer de color oscuro y pantalón de chándal del mismo color que el bóxer.

Características del hombre

Se trata de un hombre caucásico de avanzada edad, tez clara, con pelo y barba lisos, canosos y cortos. Además, llevaba un segundo pantalón de color oscuro, con una banda amarilla por debajo de ambas rodillas. En la parte de arriba portaba una camiseta de manga corta de color negro, con la palabra "Forca Verdolanga" en la espalda.

También, el hombre llevaba una cazadora con capucha y cremallera en la parte delantera de color marrón con rayas horizontales de la marca "inside" en talla M.

El tatuaje

La propia Guardia Civil ha pedido ayuda para la identificación del hombre con una foto de un tatuaje que tiene en la cara lateral de la pierna con la palabra "02 ZUZO".

Si reconoces a la persona o sabes creer quién es, la Guardia Civil pide que contacten con el 062 o envíe un correo electrónico a v-cmd-valencia-opc@guardiacivil.org.

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