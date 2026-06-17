Irene Montero
Irene Montero canta en la Eurocámara el 'cumpleaños feliz' a Trump, al estilo Marilyn Monroe
Irene Montero, de forma irónica ha cantado el 'cumpleaños feliz' a Donald Trump cambiando el "Mr. Presidente" de Marilyn Monroe por un "Mr. Genocide".
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Justo antes de acabar su intervención en un debate en la Eurocámara la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, captaba la atención de toda la cámara al entonar el Happy Birthday dedicado a Donald Trump.
Montero ha criticado la posición de la Unión Europea respecto al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y las felicitaciones al mandatario estadounidense. E inmediatamente después, de forma irónica cantó el 'cumpleaños feliz' llamándole "genocida", 'Mister Genocide'.
"Señorías, ¿Qué celebra Europa? Porque Irán está celebrando que ha ganado y Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra su 80 cumpleaños montándose su propio Imperio Romano, poniendo a sus gladiadores a romperse la cara", reprochó Irene Montero para a continuación añadir:"¿Podemos celebrar que hemos impedido un genocidio, que hemos parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, que hemos roto relaciones con Israel, detenido la ocupación del Líbano? (…) ¿Entonces, qué puede celebrar Europa? ¿Qué celebra usted, señora Kallas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump?"
Fue después cuando comenzó a cantar al estilo Marilyn Monroe, pero sustituyendo el "Mr. President" por "Mr. Genocide".
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