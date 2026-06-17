Lydia Rodríguez confiesa 5 años después de dejar 'Presuntos Implicados' que sufrió acoso: "Que sirva de ejemplo a otras mujeres"

Lydia Rodríguez, se sincera 5 años después de dejar el grupo 'Presuntos Implicados' tras llevar 17 años en la banda. La cantante entró en el lugar de Sole Giménez en 2008, pero ahora abandona el grupo denunciando situaciones vividas durante aquellos años que llega a calificar de "maltrato".

Denuncia públicamente a sus compañeros de ser cómplices de maltrato. "Nunca olvidaré el día en que un mánager me soltó una frase que me marcó: cuando te subas al escenario, todos te tienen que querer follar".

Acoso por su ropa o aspecto físico

La exvocalista denuncia la presión de su banda, "uno me dice que como estoy así de gorda, los gordos no venden discos". Otro le obliga a cambiarse la ropa, "que si no voy a adelgazar que le avise para ponerla en portada de un grupo de jazz". Lydia denuncia que no podían echarla y si ella se quería ir, tenía que pagar un millón de euros a cada uno.

La artista señala especialmente a uno de los integrantes del grupo, Juan Luis Giménez. "Era muy pesado", afirma Lydia, "a mí me ha hecho cambiarme la ropa y salir llorando".

Aunque Lydia asegura que a nivel personal la trataron bien, a nivel profesional no estuvieron a la altura. "Me hacían muy pequeña, salía tan deprimida siempre por toda la presión", desvela.

Rompe su silencio

Cinco años después de dejar el grupo, Lydia rompe su silencio también para apoyar a otras mujeres que puedan estar viviendo lo mismo. "Me he sentido con la fuerza de contar todo lo que he sufrido en 'Presuntos Implicados'.

"Les dije que iba a contarlo todo y ellos saben que no salen muy bien parados", advierte Lydia. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada de ellos.

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