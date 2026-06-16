Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Trump

El FBI asegura haber frustrado un atentado contra Donald Trump durante un evento de la UFC: investigan a 23 sospechosos y ya hay cinco detenidos

Las autoridades investigan a 23 sospechosos por una operación que incluía drones con explosivos y la participación de francotiradores.

Trump

El FBI asegura haber frustrado un atentado contra Donald Trump durante un evento de la UFC: investigan a 23 sospechosos y ya hay cinco detenidos | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Las autoridades estadounidenses aseguran haber evitado un atentado que, según la investigación, tenía como objetivo un evento celebrado el pasado fin de semana en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El operativo, dirigido por el FBI con la colaboración del Servicio Secreto, permitió desarticular una presunta trama integrada por al menos 23 personas que, de acuerdo con los documentos judiciales desclasificados, planeaba atacar la cita organizada en torno al evento de artes marciales mixtas UFC America 250.

Hasta el momento, cinco sospechosos han sido detenidos, mientras continúan las pesquisas para esclarecer el alcance de la operación y el grado de implicación del resto de investigados.

Un plan con drones y francotiradores

Según la documentación incorporada al caso, los investigados habrían contemplado el uso de drones cargados con explosivos para atacar edificios próximos al recinto y generar una evacuación masiva. El objetivo posterior, siempre según la investigación, consistía en dirigir a los asistentes hacia una zona donde varios francotiradores se encontrarían posicionados.

Las pesquisas también apuntan a una posible segunda fase que incluía un intento de asalto a uno de los accesos de la Casa Blanca. El director del FBI, Kash Patel, explicó que la amenaza fue detectada el pasado 10 de junio, cuatro días antes de la celebración del evento. "Gracias a la rápida actuación del FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación multiestatal, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planeados fueron frenados en seco", afirmó.

Los investigadores sostienen que algunos de los sospechosos comenzaron a comunicarse meses atrás a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada. En esas conversaciones se compartían mapas de la zona, rutas de huida y referencias a una posible "casa segura" tras el ataque.

La investigación también ha identificado mensajes en los que se hablaba de actuar contra "élites capitalistas", "multimillonarios" y determinados dirigentes políticos. Entre los arrestados figura un joven de 19 años residente en Ohio. Según la documentación judicial, fue su propia madre quien alertó a las autoridades después de detectar compras de armas y conversaciones preocupantes en internet.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Las dudas sobre el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: los peajes y la reapertura del estrecho de Ormuz

Antena3 Noticias

Publicidad

Mundo

Antena3 Noticias

Las dudas sobre el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: los peajes y la reapertura del estrecho de Ormuz

Trump

El FBI asegura haber frustrado un atentado contra Donald Trump durante un evento de la UFC: investigan a 23 sospechosos y ya hay cinco detenidos

A3 Noticias de la Mañana (14-02-25) Trump anuncia una reunión entre EE.UU., Rusia y Ucrania en Múnich, pero Zelenski lo niega

El G7 muestra unidad con Zelenski y acuerda aumentar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones para poner fin a la guerra en Ucrania

Reino Unido investiga a una fragata rusa por disparar contra un yate en el Canal de la Mancha.
Reino Unido

Reino Unido investiga a una fragata rusa por disparar contra un yate en el Canal de la Mancha

Besos de Meloni en la cumbre del G7
Cumbre G-7

Los besos de Meloni, la camiseta de Alemania en el Mundial... las anécdotas de la cumbre del G-7

Imagen del servicio postal australiano, Australia Post
Australia

Australia equipa a sus carteros con un aerosol especial para evitar más ataques de perros

Según la empresa postal, hay una media de nueve incidentes diarios y más de 1.200 casos reportados en todo el país.

El dueño del helicóptero en el que iban Gaspi y Oliver Tree había sido multado un año antes por ocultar información
TRAGEDIA BRASIL

El dueño del helicóptero en el que iban Gaspi y Oliver Tree había sido multado un año antes por ocultar información

Las autoridades investigan el choque de dos helicópteros en Brasil tras encontrar la información de que el dueño de una de las aeronaves fuera multado con 1.300 euros.

Imagen del youtuber John Davis junto a su madre

Muere el youtuber John Davis tras sufrir un fallo cardíaco al finalizar un directo

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Vladimir Putin convoca elecciones legislativas para el 20 de septiembre

La cantante Bonnie Tyler en estado muy grave tras despertar del coma

La cantante Bonnie Tyler despierta del coma y sigue en estado muy grave

Publicidad