El FBI asegura haber frustrado un atentado contra Donald Trump durante un evento de la UFC: investigan a 23 sospechosos y ya hay cinco detenidos

Las autoridades estadounidenses aseguran haber evitado un atentado que, según la investigación, tenía como objetivo un evento celebrado el pasado fin de semana en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El operativo, dirigido por el FBI con la colaboración del Servicio Secreto, permitió desarticular una presunta trama integrada por al menos 23 personas que, de acuerdo con los documentos judiciales desclasificados, planeaba atacar la cita organizada en torno al evento de artes marciales mixtas UFC America 250.

Hasta el momento, cinco sospechosos han sido detenidos, mientras continúan las pesquisas para esclarecer el alcance de la operación y el grado de implicación del resto de investigados.

Un plan con drones y francotiradores

Según la documentación incorporada al caso, los investigados habrían contemplado el uso de drones cargados con explosivos para atacar edificios próximos al recinto y generar una evacuación masiva. El objetivo posterior, siempre según la investigación, consistía en dirigir a los asistentes hacia una zona donde varios francotiradores se encontrarían posicionados.

Las pesquisas también apuntan a una posible segunda fase que incluía un intento de asalto a uno de los accesos de la Casa Blanca. El director del FBI, Kash Patel, explicó que la amenaza fue detectada el pasado 10 de junio, cuatro días antes de la celebración del evento. "Gracias a la rápida actuación del FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación multiestatal, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planeados fueron frenados en seco", afirmó.

Los investigadores sostienen que algunos de los sospechosos comenzaron a comunicarse meses atrás a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada. En esas conversaciones se compartían mapas de la zona, rutas de huida y referencias a una posible "casa segura" tras el ataque.

La investigación también ha identificado mensajes en los que se hablaba de actuar contra "élites capitalistas", "multimillonarios" y determinados dirigentes políticos. Entre los arrestados figura un joven de 19 años residente en Ohio. Según la documentación judicial, fue su propia madre quien alertó a las autoridades después de detectar compras de armas y conversaciones preocupantes en internet.

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