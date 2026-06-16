El G7 muestra unidad con Zelenski y acuerda aumentar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones para poner fin a la guerra en Ucrania

Los líderes del G7 aprovecharon su reunión en la localidad francesa de Évian para escenificar una imagen de unidad junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y avanzar en una estrategia común para incrementar la presión sobre Rusia.

La cita reunió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al mandatario francés, Emmanuel Macron; al canciller alemán, Friedrich Merz; y a los jefes de Gobierno de Canadá, Reino Unido, Italia y Japón, además de los máximos representantes de las instituciones europeas. Según fuentes diplomáticas, el encuentro dedicado a Ucrania se desarrolló en un clima de consenso y permitió acercar posiciones sobre los próximos pasos a seguir frente al Kremlin.

Uno de los principales objetivos pasa por endurecer las restricciones sobre el sector energético ruso para tratar de forzar una negociación que permita poner fin al conflicto.

Nuevas sanciones contra Moscú

La voluntad de aumentar la presión sobre Vladímir Putin comenzó a traducirse en medidas concretas pocas horas después de la reunión. Reino Unido anunció un nuevo paquete de setenta sanciones dirigidas contra la denominada "flota fantasma" utilizada para exportar petróleo y gas ruso, así como contra estructuras financieras que ayudan a esquivar las restricciones occidentales.

"En colaboración con nuestros aliados del G7, seguiremos aumentando la presión sobre Putin y su círculo de colaboradores hasta que la maquinaria bélica rusa se detenga y la paz vuelva a nuestro continente", afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer.

Canadá siguió la misma línea y presentó nuevas sanciones dirigidas al sector energético ruso, la industria de defensa y actores vinculados a campañas de desinformación.

Mientras tanto, Trump mostró disposición a estudiar un refuerzo de las sanciones sobre las exportaciones petroleras rusas, una posibilidad que gana fuerza tras la caída reciente de los precios del crudo.

Zelenski reclama más apoyo militar

En paralelo a las conversaciones diplomáticas, Zelenski aprovechó su presencia en Évian para insistir en una de las principales demandas de Kiev: reforzar la defensa aérea ucraniana.

El presidente mantuvo una reunión bilateral con Trump y volvió a solicitar autorización para fabricar sistemas y misiles antiaéreos de tecnología estadounidense. Ucrania considera prioritario ampliar su capacidad defensiva frente a los ataques con misiles balísticos rusos.

"Las prioridades son claras: más misiles de defensa aérea junto con misiles para producirlos, un paquete de apoyo para el invierno y redoblar la presión sobre Rusia. Es importante que EE.UU. está dispuesto a respaldar todas estas líneas de esfuerzo", escribió Zelenski en sus redes sociales.

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