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Concurso chino

Una alumna de primaria de Las Palmas representará a España en un concurso internacional de chino mandarín

"Van a hacer preguntas de China, cuánto sabes de China, te vas a tener que presentar y hacer un talento", explica Vera Sanz de nueve años.

Vera Sanz, la representante de a España en un concurso internacional de chino mandarín

Vera Sanz, la representante de a España en un concurso internacional de chino mandarín

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María Gutiérrez
María Gutiérrez
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Vera Sanz tiene nueve años, nació en Barcelona y hasta hace un año ha vivido en China. En septiembre regresará al país asiático para representar a España en el Concurso Mundial 'Puente a China'. Tras ganar la fase local y la nacional, esta alumna de tercero de primaria del colegio Arenas de Las Palmas de Gran Canaria va a concursar en la fase internacional del un certamen que reconoce el aprendizaje del chino mandarín entre estudiantes de diferentes países. "En la fase local he tenido que presentarme en chino y hacer talentos chinos. Toqué un instrumento chino y bailé un baile…En la nacional solo hice un talento, el baile chino", explica Vera tras lograr el primer premio en la fase nacional del certamen, donde obtuvo una puntuación de 96,23 sobre 100, el resultado más alto de su categoría.

Se impuso a concursantes procedentes de diferentes comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha; superando dos pruebas; una de discurso y una de actuación en chino mandarín. "Es una alumna muy inteligente y trabaja muchísimo, cuando preparamos los concursos no tiene fines de semana, está todo el tiempo conmigo preparando. Es muy difícil solo tiene 9 años", asegura Xiaodan Liu, su profesora de chino.

El concurso 'Puente a China' es una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación de la República Popular China que convocan las Embajadas en cada país y su objetivo es despertar el interés por el aprendizaje de la lengua y cultura china entre los jóvenes: "Lo más difícil es que tiene que preparar muchas preguntas sobre China de cultura, palabras antiguas...", explica la profesora.

Los participantes deben mostrar un sólido dominio del idioma y un buen conocimiento de la cultura mediante una prueba de discurso y otra de habilidad artística. Entre las diferentes pruebas se encuentran la de discurso en chino, una ronda de preguntas sobre cultura y una exhibición de talentos artísticos donde los participantes ofrecen actuaciones variadas, desde el abanico de taichí o la danza del dragón, hasta la elaboración de dumplings ó la música tradicional china interpretada con guzheng.

"Van a hacer preguntas de China, cuánto sabes de China, te vas a tener que presentar y hacer un talento", explica Vera. Para ello, lleva a cabo una intensa preparación con su profesora: "Me saca mi profe de chino para repasar las 210 preguntas que tal vez me preguntan", dice la niña. Vera además practica en casa con su familia, ya que tras vivir varios años en China, dominan el idioma: "En casa chino es el idioma que hablamos yo y mis hermanos, vemos películas, jugamos juegos…En China fue nuestro idioma", cuenta Vera.

Y además de dominar el idioma casi a la perfección, Vera es una amante de la cultura y la gastronomía del gigante asiático: "Me encanta la comida china, los fines de semana también la hacemos, y empecé a bailar baile chino cuando tenía 4 años", cuenta ilusionada.

Ahora le quedan por delante algo más de dos meses de preparación para representar a España en este concurso que se celebrará en septiembre.

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