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Caso Errejón

El juez que investiga a Elisa Mouliaá por calumniar a Errejón ordena que sea detenida

La actriz alegó que no podía acudir a la citación del lunes porque estaba trabajando en el extranjero.

Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias al que fue portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha ordenado que sea detenida y puesta a disposición judicial. Esta medida llega después de que no compareciese el lunes por tercera vez, estando ya advertida de que podría ser arrestada.

En un auto dictado este martes, 16 de junio, el juez Arturo Zamarriego recuerda que ha citado en tres ocasiones a la actriz, quien ha demostrado "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención" y puesta a disposición del juzgado para ser oída en declaración.

La actriz aseguró al juez, a través de su representante legal, que estaba cumpliendo compromisos laborales fuera de España y pidió autorización para declarar por videollamada, opción que el instructor no aceptó. Tras ello, el juez ha ordenado la detención de la investigada.

El pasado viernes, la actriz publicó en redes sociales un comunicado en el que adelantó que no acudiría porque tiene un contrato profesional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano, que la mantiene "desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

La del pasado lunes fue la tercera ocasión en la que la actriz no acudió a la cita fijada por el juez en esta causa. En aquel momento, alegó estar de baja y que, como denunciante de una supuesta agresión sexual, no debería coincidir con el presunto agresor. Anteriormente, el juez ya le advirtió de que, en caso de que no se presentase por tercera vez, podría acordarse su detención y traslado a la sede judicial.

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